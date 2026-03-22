Zbog komentara o pobačaju pjevačica ostala bez ugovora od 3 mil. dolara: 'Ovo zapravo uopće nije smiješno'

Švedska pjevačica Zara Larsson poznata je po svom otvorenom stavu, no njezina posljednja šala na društvenim mrežama koštala ju je, prema vlastitim riječima, ugovora vrijednog čak tri milijuna dolara. U videu koji je objavio medijski portal TMZ, Larsson je izravno pred kamerom potvrdila financijske posljedice svog kontroverznog komentara, no umjesto isprike, odlučno je stala iza svojih riječi. "Ako se ne slažete sa mnom... jednostavno nismo suđeni da budemo partneri", poručila je brendu koji je otkazao suradnju, dodavši kako je ne zanimaju negativne poruke i komentari.

Sve je počelo ranije ovog mjeseca kada je jedna obožavateljica na TikToku objavila video s njezinog koncerta uz opis: "Nisam znala da sam ovdje trudna, ali barem je moja beba čula Midnight Sun prije nego što sam pobacila". Dvadesetosmogodišnja pjevačica, koja se trenutno nalazi na sjevernoameričkoj turneji "Midnight Sun Tour 2026", odgovorila je na objavu komentarom koji je zapalio internet: "Ja sam 'ubila' nastup, a onda si ti 'ubila' nakon nastupa, purrrrrr". Upravo je ta igra riječi izazvala burne reakcije, a očito i financijske posljedice.

Reakcije na njezinu šalu bile su oštro podijeljene, što se jasno vidi i u komentarima ispod TMZ-ove objave koja je prikupila više od 660 tisuća pregleda. Dok su jedni osuđivali njezin humor kao neukusan i bezosjećajan, s komentarima poput "Ovo zapravo uopće nije smiješno" i "O pobačaju se ne bi trebalo šaliti", drugi su je zdušno podržali. Mnogi su pohvalili njezinu autentičnost i hrabrost da bude "nepokolebljivo svoja". "Upravo je dobila novu obožavateljicu", "Volim je, kraljica bez filtera", samo su neke od poruka podrške. Jedna korisnica ponudila je nijansiraniji pogled, istaknuvši kako, unatoč tome što podržava pravo na izbor, pobačaj ostaje "traumatičan, emocionalno iscrpljujuć i bolan medicinski postupak", zbog čega je šala bila pomalo bezosjećajna.

Ovaj incident događa se u vrijeme pojačane društvene i političke napetosti oko prava na pobačaj u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno nakon ukidanja presude Roe v. Wade 2022. godine. Sama Larsson je u kasnijim objavama branila svoj postupak, tvrdeći kako humorom želi destigmatizirati temu pobačaja i kritizirati nedostatak pristupa zdravstvenoj skrbi za žene u nekim američkim saveznim državama. Njezin potez odražava širi trend među javnim osobama koje nastoje normalizirati razgovor o temama koje se dugo smatraju tabuom.

S druge strane, brza reakcija neimenovanog brenda i otkazivanje višemilijunskog ugovora primjer je rastućeg pritiska na korporacije da se distanciraju od svega što bi se moglo smatrati rizičnim za njihov imidž. U svijetu u kojem "kultura otkazivanja" može preko noći uništiti reputaciju, tvrtke sve češće biraju sigurnost umjesto suradnje s kontroverznim osobama. Slučaj Zare Larsson pokazuje kolika je cijena slobode govora za slavne osobe u digitalnom dobu, gdje jedan komentar može izazvati i val podrške i gubitak milijunskih poslova.