Unuka kraljice Elizabete zarađuje 60 kuna po satu radeći u vrtnom centru

Kći princa Edwarda i Sophie Wessex i unuka kraljice Elizabete II., Lady Louise Windsor (18) preko ljeta je radila u vrtnom centru za minimalnu plaću, a zarađivala je 6.63 funte odnosno oko 60 kuna po satu.

Radila je nekoliko dana u tjednu te pokazala kako sema problema zasukati rukave i raditi iako živi u vili vrijednoj 30 milijuna funti, prenosi britanski The Sun. Louise je nedavno osigurala svoje mjesto na Sveučilištu St. Andrews koje je pohađao i princ William i njegova supruga, vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton, a ovim uspjehom pohvalili su se iz Buckinghamske palače.

Prije početka studentskih obaveza Lady Louise pomagala je na blagajni, dočekivala kupce i sadila bilje u vrtnom centru te pokazala da je radišna i zaradila džeparac, a brojni kupci ostali su iznenađeni kada su zatekli kraljičinu unuku kako radi u vrtnom centru.

Foto: POOL/REUTERS Vice Admiral Sir Timothy Laurence, Britain's Sophie, Countess of Wessex, and Lady Louise Windsor leave after attending the National Service of Thanksgiving held at St Paul's Cathedral during the Queen's Platinum Jubilee celebrations in London, Britain, June 3, 2022. Daniel Leal/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS -Znala sam da je kriza i da su troškovi života visoki, ali nisam mislila da ću ikad vidjeti kraljičinu unuku kako radi u vrtnom centru- rekla je žena koja se zatekla u vrtnom centru.

-Činilo se da je osoblje obožava. Ne kupuješ svaki dan begonije od člana kraljevske obitelji- dodao je drugi kupac, a na njezin rad osvrnuo se i glavni urednica časopisa Majesty, Ingrid Seward.

-Nije li divno što je kraljičina unuka zasukala rukave i zaprljala ruke ljetnim poslom prije odlaska na sveučilište - baš kao i svaka druga normalna tinejdžerica- kazala je Ingrid.

Inače, Lady Louise veoma je bliska s bakom, kraljicom Elizabetom te preuzima sve veću ulogu u kraljevskoj obitelji. Prisustvovala je proslavi kraljičinog platinastog jubileja, a pojavila se i na balkonu Buckinghamske palače.

