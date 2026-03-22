Posljednji trenuci reality zvijezde: 33-godišnjak pronađen mrtav u kanalu, prije smrti vikao, psovao i prijetio na telefon

Zvijezda reality showa The Only Way Is Essex, Jordan Wright, prijetio je nepoznatoj osobi 'pucnjavom' preko telefona samo nekoliko dana prije nego što je pronađen mrtav u odvodnom kanalu na Tajlandu. Snimke nadzorne kamere zabilježile su reality zvijezdu u žestokoj svađi s nepoznatom osobom dok je stajao upravo pored kanala u kojem će njegovo tijelo biti pronađeno dva dana kasnije. Potresna snimka nastala je 12. ožujka u 23:37, samo 12 minuta nakon što je 33-godišnjak iz Basildona viđen na drugoj kameri kako trči prema svom hotelu u Phuketu, prenosi Daily Mail.

Policija vjeruje da se svađao preko telefona te sada istražuju identitet osobe s druge strane linije. Iako nije službeno potvrđeno što je Jordan točno rekao, čini se da izgovara: 'Prije nego se vrate, pogodimo ih u glavu i idemo u j***** pucnjavu.' Također se čuje kako govori: 'Bolje se j***** saberi. Otići ću na dugo, čovječe, zakasnit ćeš na svoj povratak kući. Moraš se znati obraniti. To je sve što je potrebno. Da, da, istina je.' Na snimci se također čini da u jednom trenutku kaže: 'Nemoj varati, u redu, brate.' Video prikazuje i tročlanu obitelj koja je odsjela u susjednom hotelu kako se okreće dok prolaze stazom, očito čuvši Jordanovo vikanje. Policijski pukovnik Chanasin Prateep Na Thalang izjavio je za Sun da je strana obitelj vidjela Wrighta samog.

Rekli su da je bio pored odvodnog kanala, glasno vičući kao da je u 'frenetičnom stanju', te su prijavili da su čuli 'zvuk nekoga tko gazi po vodi'. Thalang je dodao: 'Oko ponoći buka je prestala.' Službenik tvrdi da nitko nije trčao za Jordanom te da se nisu čuli drugi glasovi, dodajući: 'Razina vode u nekim dijelovima kanala bila je do prsa, a s obzirom na mrak i njegovo rastrojeno stanje, možda se nije uspio izvući.' Policija ne vjeruje da je Jordan bio fizički progonjen kada je snimljen kako trči prema hotelu, ali to ne isključuje mogućnost da je bježao od nekoga tko se nalazio na drugoj lokaciji. Nadzorne kamere hotela COCO nisu zabilježile druge osobe. Okolnosti Jordanove smrti i dalje su 'nejasne' te je moguće da su 'druge osobe bile uključene'. Jordan, koji je na Tajland stigao u prosincu s vizom za digitalne nomade, pronađen je mrtav 14. ožujka na gradilištu.

Vjeruje se da se utopio u stajaćoj vodi, no točno vrijeme smrti još nije poznato. Jordan se prijavio u hotel 12. ožujka oko 19 sati, a nije jasno što je radio do 23:30, kada je snimljen kako rastrojeno trči natrag u hotel, a kasnije i kako se svađa na telefon. Dva dana kasnije, 14. ožujka u 12:30, njegovo je tijelo pronašao radnik iz Mjanmara, dok je njegov iPhone ostao na travnatoj obali u blizini. Na prvoj snimci, prije nego što je počeo vikati na telefon, vidi se kako se Jordan iznenada hvata za parkirani bijeli kamionet kako bi održao ravnotežu dok trči iza ugla, djelujući panično i zbunjeno. Trenutak kasnije viđen je unutar posjeda hotela COCO Phuket Bangtao Beach kako korača naprijed-natrag prije nego što je ponovno istrčao iz kompleksa i nestao izvan dosega kamera. Od tog trenutka njegovo kretanje postaje još kaotičnije. Vjeruje se da je Jordan pretrčao neravna polja oko hotela prije nego što je skočio u tri metra dubok jarak, prošao kroz plitki potok i potrčao prema obližnjem gradilištu.

To mjesto, gdje je tijelo pronađeno, izolirano je i poluzavršeno područje bez nadzornih kamera. Hotelski zapisi pokazuju da se Jordan prijavio sam i trebao je otići 13. ožujka, ali se nikada nije pojavio. Dužnosnici su izjavili da se činilo da je tijelo tamo već neko vrijeme, ali nije bilo vidljivih znakova fizičkog napada. Izvor iz hotela rekao je da je Jordan boravio sam i nije imao goste, dodajući da je izlazio noću kao i ostali gosti te da ništa nije bilo neobično dok nije propustio odjavu. Policija je potvrdila da je radnik koji je brao povrće pronašao tijelo u subotu popodne. Njegov novi iPhone 17 pronađen je na obali, dok je u džepu imao karticu hotela COCO. Kasnije je pronađen i njegov bijeli Kawasaki motocikl parkiran kod hotela. Nakon vijesti o njegovoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke kolega iz reality showova, influencera i prijatelja. Jordan je na Tajlandu proveo nekoliko tjedana, a na društvenim mrežama često je objavljivao snimke svog 'novog života', vožnje motocikala i treninga borilačkih vještina. Njegova posljednja objava od 6. ožujka prikazuje ga kako se opušta u bazenu uz čašu vina. Vlasti sada čekaju rezultate obdukcije kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.