Kaos u 'Životu na vagi', sazvan hitni sastanak: 'Sve se čulo na kameri'

U posljendjoj epizodi RTL-ovog showa "Život na vagi" sastanak je započeo simboličnim pravilom – tko drži rukavicu, taj govori, a ostali slušaju. Prvi ju je uzeo kapetan Zvonimir. Bez okolišanja, obratio se Josipi, zamjerivši joj manjak angažmana u presudnom izazovu. "Malo me je pogodilo na malom izazovu, jer to je prvi izazov nakon duljeg vremena gdje si mogla sudjelovati", započeo je Zvone.

"Mi nismo ostali tu gdje jesmo, nego smo otišli korak unazad, a oni su otišli korak unaprijed. Tu sam ja pukao i tu više nisam mogao šutjeti." Zvone je priznao i vlastitu grešku."Iskreno, jučer je došlo do mene da bi se trebao ispričati curama jer sam rekao da ste glupe, što ja nikad nikome ne govorim", rekao je, dodavši kako je to za njega najveća uvreda. "Na kameri se čulo", dobacila je Josipa, dok je Zoran pokušao ublažiti situaciju: "Nisam rekao da ste glupe, nego sam rekao da ste neinteligentne, a to su dvije različite stvari."

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Josipa je preuzela rukavicu i odlučno branila svoje postupke. Potvrdila je da je principijelno odbila jesti u izazovu, čak i pod cijenu da vidi obitelj, no istaknula je da je priznala svoju pogrešku – krivo je čula pitanje. "Ja sam priznala da sam pogriješila i gotovo. I svi ste me izvrijeđali", emotivno je rekla. "Spetljala sam se, ali to nije razlog da se mene smatra netimskim igračem." U svoju obranu, prebacila je dio odgovornosti na cijeli tim, tvrdeći da zajedništvo ne postoji ni na treninzima. "Timski smo se trebali potruditi ovaj tjedan da maksimalno vježbamo, a mi se, iskreno, nismo skupili. Stalno je netko negdje pojedinačno. Je li istina, Zvone?" upitala je kapetana, koji je potvrdio njezine riječi.

Rasprava je razotkrila i Zvonimirovu osobnu borbu s porazima, što su suigrači prepoznali kao njegovu slabu točku koju protivnički, crveni tim, nemilosrdno iskorištava. Ipak, uspijeli su pronaći snagu i vratiti fokus na ono najvažnije – tim. "Mene interesira ovaj tim i želim da ovaj tim ide naprijed! Želim da, ako ja ne mogu, bar netko od vas uđe u finale", povikao je Ante. "Eto, to mi je želja, da vidim plavu majicu u finalu! Ako smo razjedinjeni, onda će samo oni ući. Ja želim da bude ova boja!"