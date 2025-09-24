Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'

Glazbenik Halid Bešlić (71) završio je na hitnoj nakon koncerta, a potom je ostao na liječenju dok su koncerti su otkazani. Naime, Halid se trenutačno liječi na onkologiji, a ovaj razvoj događaja zabrinuo je njegove obožavatelje. Vijesti o stanju pjevača dolaze na kapaljku, a sada je o svemu progovorio i njegov prijatelj i kolega Šerif Konjević (67). On je kazao da su se nedavno čuli videopozivom.

- Čuli smo se i vidjeli prije tri-četiri dana. Često se čujemo na videopoziv. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često volio našaliti na Halidovo ime. Evo možete pitati i njega i njegovu obitelj, ja bih volio da to Halid kaže - rekao je Konjević za portal Oslobođenje.ba.

- Pa on meni dobro izgleda. Ali nekog tko ti je prijatelj ne možeš doživljavati kroz probleme. Nažalost, ima ih, ali ja vjerujem u Boga i tu će se moja rečenica završiti - rekao je te dodao da Halid svaki dan čita.

- Volio bih da ga ljudi ostave da živi svoj život, sada mu je najpotrebnije da pročita nešto lijepo. Halid čita svaki dan, voli čitati - istaknuo je. Na kraju je zaplakao i otkrio da je i Halidova supruga Sejda jako bolesna.

- Bili smo zajedno na moru i družili smo se svaki dan. Nažalost, i ona nije dobro i ima zdravstvenih problema. Družili smo se na moru i kupali, a oni su morali onda otići i obavljati preglede. I sad, što je, tu je. Neka Bog pomogne Halidu i Sejdi - rekao je u emisiji Mirze Vranj.

Podsjetimo, nedavno je i njegov prijatelj i kolega, Osman Hadžić, otkrio kako legendarni glazbenik podnosi svoju dijagnozu. Osman je posjetio Bešlića prije nekoliko dana i otvoreno podijelio informacije o njegovom trenutačnom stanju. "Bio sam kod njega prije dva dana i proveli smo zajedno oko dva do tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je ozbiljnosti situacije, ali se dobro nosi s tim", izjavio je Osman za srpske medije.

Osman je također otkrio da su liječnici preporučili Halidu da narednih mjesec dana odmara kako bi dobili jasniju sliku o njegovoj bolesti i prognozama liječenja. "Halid mi je rekao da mora do kraja mjeseca znati sve o svom stanju, uključujući i planove za Novu godinu u Sarajevu. Jedino smo o tome pričali. Ne izgleda kao da je bolestan, apsolutno je isti kao prije ove situacije. Da ga sretneš na ulici, ne bi pomislio da je bolestan", dodao je Hadžić.

Prema njegovim riječima, Bešlić je optimističan i vjeruje u pobjedu nad bolešću. "Halid kaže: 'Ma ja to pobjeđujem sto posto!' i mi se tomu nadamo", zaključio je njegov kolega. Nedavno je menadžer Halida Bešlića podijelio novosti o njegovom zdravstvenom stanju. "Ide na bolje, ima puno nade, i mi imamo nade. Doktori planiraju da ga puste kući na malo odmora. Dobro je reagirao na terapiju koju su mu dali u bolnici. Čak ima namjeru da se oporavi kod kuće, a doktori će odlučiti o daljnjem liječenju", izjavio je menadžer Damir Ramljak za IN magazin.