Otkriveni najnoviji detalji liječenja Halida Bešlića s onkologije: 'Svjestan je da je situacija ozbiljna'

Bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe, 71-godišnji Halid Bešlić, trenutačno se suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Prije nekoliko tjedana objavljeno je da se omiljeni pjevač nalazi na odjelu onkologije, a sada je njegov prijatelj i kolega, Osman Hadžić, otkrio kako legendarni glazbenik podnosi svoju dijagnozu. Osman je posjetio Bešlića prije nekoliko dana i otvoreno podijelio informacije o njegovom trenutačnom stanju. "Bio sam kod njega prije dva dana i proveli smo zajedno oko dva do tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je ozbiljnosti situacije, ali se dobro nosi s tim", izjavio je Osman za srpske medije.

Osman je također otkrio da su liječnici preporučili Halidu da narednih mjesec dana odmara kako bi dobili jasniju sliku o njegovoj bolesti i prognozama liječenja. "Halid mi je rekao da mora do kraja mjeseca znati sve o svom stanju, uključujući i planove za Novu godinu u Sarajevu. Jedino smo o tome pričali. Ne izgleda kao da je bolestan, apsolutno je isti kao prije ove situacije. Da ga sretneš na ulici, ne bi pomislio da je bolestan", dodao je Hadžić.

Prema njegovim riječima, Bešlić je optimističan i vjeruje u pobjedu nad bolešću. "Halid kaže: 'Ma ja to pobjeđujem sto posto!' i mi se tomu nadamo", zaključio je njegov kolega. Nedavno je menadžer Halida Bešlića podijelio novosti o njegovom zdravstvenom stanju. "Ide na bolje, ima puno nade, i mi imamo nade. Doktori planiraju da ga puste kući na malo odmora. Dobro je reagirao na terapiju koju su mu dali u bolnici. Čak ima namjeru da se oporavi kod kuće, a doktori će odlučiti o daljnjem liječenju", izjavio je menadžer Damir Ramljak za IN magazin. Dodao je i da je dijagnoza u početku bila povezana s jetrom, te da se najviše prati funkcija jetre kako bi se smirili simptomi.

Osim toga, nedavno je objavljena Bešlićeva nova pjesma posvećena njegovoj supruzi Sejdi. Glazbenik je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu, a organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao nastupiti 5. rujna, uputili su mu želje za brz i potpuni oporavak, kako bi i dalje mogao uveseljavati obožavatelje svojim nezaboravnim hitovima.