Naša Playboyeva zečica tetovirala dečkovo ime iznad vagine, fanovi kritizirali, a ona uzvratila

Mnoge tetovaže koje ima ponosno pokazuje svojim fanovima, točnije njima 130.000 na društvenim mrežama. Međutim, Ena Friedrich, Playboyeva zečica i natjecateljica showa "Ljepotice i genijalci" kao ovisnica o tetovažama sada je naišla na kritike mnogih pratitelja nakon što je ponosno pokazala novu "tintu".

Naime, nešto malo ispod pupka posvetila je tetovažu svom novom dečku Danijelu Kišu koji je njezino ime tetovirao na već četiri mjesta.

"Vlasništvo Danijela Kiša" ili na engleskom "Property of Danijel Kiš" kako piše tek nešto malo iznad njezine vagine. Već su nekoliko mjeseci zajedno i Ena ga ponosno pokazuje na društvenim mrežama i premda se mnogi dive što mu je Ena u zagrljaju, nakon tetovaže stigle su mnoge osude.

- Što ćeš ako prekinete? Bit će izazov prekriti tu tetovažu - pisali su joj pratitelji na društvenim mrežama ispod fotografija tetovaže. Ena je na to imala spreman odgovor.

- Ako smo prošli teror i sva s*anja koja su nam dosad priredili i nakon svega smo ostali skupa, vjerujem mu i vjerujem da ćemo ostati skupa i kroz nove probleme - odbrusila im je, a jedna pratiteljica neumorno je nastavila slati Eni poruke na koje je ova reagirala još žešće.

- Stvarno nisi normalna. Je li bilo dosta više? Jesi se ispucala? I da prekinemo, neće ti se vratiti - oštra je bila Playboyeva zečica, aludirajući na to da je riječ o Danijelovoj bivšoj djevojci.

Do prekida veze, kaže Ena, neće doći jer je najavila da će uskoro biti lijepih novosti vezanih uz njih dvoje, ali još ne želi otkriti o čemu se točno radi.

Tko je zapravo Ena Friedrich?

Riječ je o Eni Čobanov, poznatijoj i pod umjetničkim imenom Ena Friedrich koja je bila i Playboyeva zečica, stigla je i do Bollywooda, a njen Instagram pršti zavodljivim seksi fotografijama. U razgovoru za Dnevnik.hr rekla je kako je pristala biti dio showa jer je rađen s ciljem da zabavi publiku i zato se prijavila jer je ne zanimaju tipovi realityja u kojima se traže partneri. Snimanje za Playboy odradila je 2012. godine, a poslije je odradila editorijale i za portugalsko i južnoafričko izdanje Playboya. Na to razdoblje Ena ovako gleda:

– Ne mogu reći da sam dobila mnogo negativnih komentara. Vjerujem da je razlog tome što sam imala 26 godina, bila sam samostalna, financijski neovisna, zaposlena sa završenim fakultetom. Primijetila sam da okolina daleko lošije reagira na cure koje to naprave s 18 ili 19 godina. Nećemo lagati, koliko god to željela učiniti, osobno to ne bih napravila da nisam bila sigurna kako to neće imati negativnih posljedica na moj posao i da to neće narušiti moj odnos s obitelji i najbližima. Priznaje da je svakodnevno izložena kritikama, a titula bivše Playboyeve zečice joj ne pomaže previše, kaže Ena. Rodila se u Trogiru, studirala je u Zadru, a zadnjih godina živi na relaciji Zagreb – Indija gdje snima serije. Priznaje da je bila na estetskom korekcijama, ali riječ je o nekirurškim zahvatima i na svom YouTube kanalu objavila je kako je izgledala prije, a kako poslije tih tretmana. – Iako sam se i sama podvrgnula rekonstrukciji jedne dojke i nisam imala negativnih postoperativnih posljedica, savjetovala bih svima zainteresiranima za bilo kakve estetske operacije da jako dobro razmisle prije nego što odu pod nož – poručila je Ena.

