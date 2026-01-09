Preminuo glumac iz hit-komedije: Pamtit ćemo ga po urnebesnoj ulozi, a život mu je obilježila velika tragedija

Američki glumac, komičar i pisac Richard Dimitri preminuo je u Los Angelesu u 85. godini života, potvrdila je njegova obitelj. Prema objavljenoj osmrtnici, Dimitri je posljednje trenutke proveo uz suprugu Christianne, s kojom je bio u braku 26 godina, nakon višedesetljetne bitke s bolestima srca i pluća. "Tijekom svog života, Richard je dirnuo mnoge ljude svojim talentom, briljantnim smislom za humor, jedinstvenom perspektivom, iskrenošću i intelektom. No, uloga cijenjenog oca i supruga, koji je svoju obitelj okruživao toplinom i sigurnošću, bila je najvažnija i najisplativija u njegovu životu. To je bilo ono što mu je donosilo najveću radost", stoji u dirljivoj izjavi obitelji.

Ljubitelji filma najviše će ga pamtiti po ulozi Romana Moronieja, vlasnika noćnog kluba sklonog urnebesnim jezičnim pogreškama, u kultnoj gangsterskoj parodiji "Johnny Dangerously" iz 1984. godine, gdje je glumio uz bok Michaela Keatona, Dannyja DeVita i Joea Piscopa. Njegova karijera bila je ispunjena i drugim zapaženim ulogama, poput one kockara Johnnyja Cheeseburgera u komediji "Let It Ride" iz 1989. s Richardom Dreyfussom. Ipak, ključni trenutak za njegovu hollywoodsku karijeru dogodio se 1975. godine kada ga je legendarni Mel Brooks angažirao za dvostruku ulogu blizanaca, Bertrama i Renalda, u svojoj seriji "When Things Were Rotten", parodiji na priče o Robinu Hoodu. Upravo zbog te uloge preselio se iz New Yorka u Los Angeles, gdje je ostao do kraja života.

Richard Dimitri rođen je 27. lipnja 1942. godine u Yonkersu, New York, kao potomak asirskih imigranata. Odrastao je uz samohranu majku i djeda nakon što je otac napustio obitelj dok je Richard bio malo dijete. Svoj glumački put započeo je nakon što je 1962. diplomirao na prestižnoj Američkoj akademiji dramskih umjetnosti.

Već sljedeće godine debitirao je na Off-Broadwayu, a kasnije je ostvario i zapažene uloge na Broadwayu u predstavama poput "Zorba" i "Lysistrata". Prije nego što se potpuno posvetio karijeri u Hollywoodu, svoje je znanje prenosio mlađim generacijama, predavajući glumu na Queen's Collegeu u New Yorku. Njegova svestranost nije poznavala granice; osim glume, bavio se i stand-up komedijom, nastupajući u poznatim klubovima poput The Comedy Store.

Osim što je bio pred kamerama, Dimitri je ostavio značajan trag i kao pisac i kreator televizijskih programa. Bio je jedan od tvoraca Foxovog sitcoma "Daddy Dearest" iz 1993. godine, u kojem su glavne uloge igrale komičarske legende Richard Lewis i Don Rickles. Potpisao je i scenarije za serije kao što su "House Calls" i "Going Bananas". Malo je poznato da je posjedovao operni tenorski glas te je u jednom trenutku karijere dobio priliku za audiciju u Bečkoj državnoj operi, no tu je ponudu odbio kako bi se nastavio baviti glumom, što je bila njegova prva i najveća strast.

Zbog ozbiljnih kroničnih zdravstvenih problema, Dimitri je 1998. godine bio prisiljen povući se iz svijeta zabave. Međutim, to nije bio kraj njegove produktivnosti. Ubrzo je započeo drugu, jednako uspješnu karijeru kao trgovac umjetninama i antikvitetima. Sa suprugom Christianne otvorio je galeriju "Engs-Dimitri Works of Art" na poznatom bulevaru La Cienega u Los Angelesu. Galerija je stekla reputaciju mjesta koje otkriva izvanredne skulpture, a vrhunac njihovog poslovanja bila je prodaja remek-djela Johna Dearea iz 1787. godine, nazvanog "Venera koja leži na morskom čudovištu s Kupidom i Putom", slavnom muzeju Getty.

Iako ispunjen profesionalnim uspjesima, Dimitrijev privatni život obilježila je nezamisliva tragedija. Njegov sin, John W. Dimitri, preminuo je 2017. godine u dobi od samo 19 godina od rijetke urođene srčane mane poznate kao sindrom hipoplastičnog lijevog srca. U spomen na sina, obitelj je osnovala Zakladu za istraživanje urođenih srčanih bolesti John Dimitri. Taj je gubitak duboko utjecao na glumca i njegovu obitelj. Richard Dimitri iza sebe je ostavio suprugu Christianne, s kojom je dijelio posljednjih 26 godina života, ali i bogato nasljeđe u svijetu komedije i umjetnosti po kojem će ga pamtiti generacije gledatelja.