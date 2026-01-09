Ella Dvornik u emotivnoj ispovijesti: Išla sam psihijatru, a otac mi je imao bipolarni poremećaj

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, ponovno je pokazala zašto je njezin sadržaj toliko praćen i cijenjen. U iskrenoj objavi na Instagramu, kroz emotivan video koji prikazuje njezine uspone i padove, progovorila je o svom putu ka boljem mentalnom zdravlju, otkrivši detalje koje je dosad čuvala za sebe. Objava je uslijedila nakon što je, kako navodi, primila brojne poruke pratitelja koji su s njom podijelili vlastita iskustva, što ju je potaknulo da ispriča svoju priču.

"Na psihoterapije sam išla dvije godine i onda sam imala pauzu prije nego sam otišla baš kod psihijatra. Meni je više odgovarao psihijatar nego psihoterapeut, ali puno ljudi je baš obrnuto. Nadam se da ćete naći što vam odgovara", napisala je Ella, naglašavajući individualnost svakog procesa. Posebno je apelirala na one koji su skeptični prema traženju stručne pomoći: "Ako ste kojim slučajem nevjerni Toma, nemojte svoje prijatelje odgovarati od toga ako vam se povjere da im treba jer samo umanjujete njihovo stanje i možete još više štete napraviti." Ova objava dolazi u vrijeme velikih osobnih promjena za Ellu, koja se od kolovoza 2023. godine nalazi u procesu razvoda od supruga Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri. Cijeli postupak, koji uključuje i spor oko zajedničke nekretnine u Istri, bez sumnje predstavlja izazovno razdoblje, a njezina otvorenost o mentalnom zdravlju pruža rijedak uvid u načine na koje se nosi s pritiskom javnog i privatnog života.

Osim vlastitog iskustva, Ella je podijelila i bolan obiteljski detalj koji baca novo svjetlo na njezinu borbu i razumijevanje mentalnih bolesti. U objavi je otkrila da se njezin pokojni otac, legendarni glazbenik Dino Dvornik, borio s vlastitim demonima. "Inače za one koji ne znaju, nije baš fun fact, moj tata je imao bipolarni poremećaj", napisala je, povezujući svoju priču s obiteljskim nasljeđem. Ovim priznanjem ne samo da je dodatno destigmatizirala temu, već je i podsjetila javnost na kompleksnost života iza svjetala pozornice, odajući počast ocu na jedan vrlo osoban i dirljiv način.

Očekivano, Ellina hrabrost i iskrenost naišle su na golemu podršku njezinih pratitelja. Komentari ispod objave ispunjeni su riječima ohrabrenja, a mnogi su joj zahvalili što koristi svoju platformu za razgovor o temama koje su u društvu još uvijek tabu. "Bravo za ovaj post! Veoma hrabro", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Nije slabost potražiti pomoć, nego snaga. Kad bi svi barem jednom prošli taj proces, svijet bi bio mirnije i ljepše mjesto." Neki su iz znatiželje pitali za detalje terapije kod psihijatra, pokazujući interes za konkretne metode pomoći. Ellina objava očito je pogodila žicu, potaknuvši važan dijalog o mentalnom zdravlju i pokazavši da je ranjivost ponekad najveći izvor snage.