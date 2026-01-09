FOTO Transrodna kći Elona Muska zasjala u slavnoj kampanji! Pozirala u crvenim najlonkama, obožavatelji očarani

Rihanna ponovno pomiče granice u svijetu mode, a za najnoviju kampanju svog brenda donjeg rublja Savage x Fenty, povodom Valentinova, angažirala je Vivian Jennu Wilson, 21-godišnju transrodnu kćer Elona Muska. Vivian, koja nije u bliskim odnosima s ocem, zvijezda je nove kolekcije pod nazivom Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite. Na jednoj od fotografija kampanje, Wilson pozira uz Lovie Simone i Emmu Arlettu ispred mramornih kipova, noseći balkonet grudnjak s uzorkom ruža i odgovarajuću čipkastu minicu. Outfit upotpunjuju jarko crvene najlonke, zlatne viseće naušnice i tamnocrveni ruž na usnama. U kampanji sudjeluju i druge poznate osobe, poput zvijezda reality showa Love Island Serene Page i Kordella Beckhama, te influencerica Hayley i Jules LeBlanc. Rihanna, koja je pokrenula brend Savage x Fenty 2018. godine, objasnila je viziju iza ove kolekcije: "Valentinovo je vrijeme za slavlje ljubavi u svim njezinim oblicima", izjavila je pjevačica za WWD. "U Savage x Fentyju sve se svodi na prihvaćanje ljubavi na svaki mogući način i stvaranje proizvoda koji ljudima omogućuju da se osjećaju samopouzdano dok to čine." Ovo je samo najnoviji uspjeh u karijeri mlade Vivian, koja je doživjela strelovit uspon u svijetu modelinga. Prošle godine u ožujku, pojavila se na naslovnici časopisa Teen Vogue, a samo dva mjeseca kasnije ostvarila je profesionalni debi u suradnji s brendom Wildfang. U istoj godini pozirala je i za brend donjeg rublja Tomboyx.

"Bila sam prestrašena", priznala je Wilson u intervjuu za Vanity Fair, govoreći o tom snimanju. "Prije toga nisam nikada, ali baš nikada, pokazivala kožu. Čak ni u svakodnevnom životu, kad bih išla na plažu s prijateljima, nisam nosila kupaći kostim." Unatoč strahu, željela je odraditi snimanje kako bi ojačala svoje samopouzdanje. "Osjećam se samopouzdano u svom tijelu, ali željela sam to samopouzdanje dokazati sebi, ako to ima smisla." Svoj debi na modnoj pisti imala je prošlog rujna na Tjednu mode u New Yorku, gdje je nosila reviju za CHRISHABANA-u za proljeće 2026.

Vivian je, inače, najstarija kći Elona Muska i njegove bivše supruge Justine. U dobi od 16 godina izjasnila se kao transrodna osoba, a dvije godine kasnije podnijela je službeni zahtjev da se iz njezinog prezimena izbaci "Musk", čime je jasno dala do znanja da nije u dobrim odnosima s ocem. O tehnološkom mogulu kratko je progovorila za Teen Vogue: "Baš me briga za njega. Stvarno me nije briga. Iritantno je što me ljudi povezuju s njim. Nemam više prostora da mi bude stalo." O životu u javnosti progovorila je prošle godine za The Cut: "Nisam baš dobra u tome da budem slavna. To je vještina", priznala je te dodala. "Dugo sam se borila da me se gleda kao običnu osobu. Postojao je trenutak prije nego što sam postala slavna, kada nitko nije znao tko sam. Bilo je nevjerojatno. Svi su me tretirali kao običnu osobu. Nekako mi to nedostaje. Ali volim i biti slavna." Wilson je vrlo aktivna na Instagramu, gdje je prati milijun ljudi, s kojima dijeli trenutke iz svoje manekenske karijere.