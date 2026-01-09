Naši Portali
ŠESTI NASTUP 17. OŽUJKA

Petar Grašo slavi trideset godina karijere sa šest koncerata u Lisinskom

Foto: Jurica Cvitanić
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
09.01.2026.
u 22:30

Obljetničko slavlje započelo je koncertom u svibnju prošle godine, no zbog iznimnog interesa publike, ono je izraslo u jednu od najdugovječnijih koncertnih priča u Lisinskom

Čini se da ni šest koncerata u Dvorani Lisinski nije dovoljno za najvjerniju publiku Petra Graše da s njim obilježi trideset godina glazbenog djelovanja. Naime, i taj posljednji, šesti koncert, koji će Petar održati 17. ožujka, dva dana prije njegova 50. rođendana – je rasprodan. Ta činjenica za njega ima posebno značenje jer, kako sam kaže, „u gotovo pola stoljeća života shvatio sam da postoje trenuci kad je ‘hvala’ jedina ispravna i dovoljno snažna riječ“. Trideset godina zajedničke priče s publikom važno je postignuće kojega je duboko svjestan: „Zahvalan sam za svaki trenutak iza nas i sretan za sve koji nas čekaju. Bit će to posebna večer!“

Obljetničko slavlje započelo je koncertom u svibnju prošle godine, no zbog iznimnog interesa publike, ono je izraslo u jednu od najdugovječnijih koncertnih priča u Lisinskom. Gotovo deset tisuća zaljubljenika u Petrovu glazbu dosad je na pet koncerata imalo priliku uživo s njim pjevati bezvremenske hitove poput Trebam nekoga, Jedina, Ako te pitaju, Moje zlato, Ko nam brani, Volim i postojim i brojne druge koje su obilježile generacije. Kao malo koji domaći izvođač, Petar Grašo i njegova glazba puna tri desetljeća podjednako dominiraju radijskim eterom, velikim pozornicama te u veselim, ali i intimnim trenucima svih nas. Njegov prepoznatljiv glazbeni stil originalan je spoj mediteranskog senzibiliteta, sofisticiranog popa i pamtljivih melodija u iskrenim izvedbama. Neraskidivo je povezan s dugogodišnjim suradnicima Tončijem i Vjekoslavom Huljić, čije pjesme, kao i autorske, uvijek interpretira iskreno i osobno.

Kao dodatno priznanje za impresivnu karijeru, Petar je prošle godine bio među odabranim glazbenicima kojima je povjerena zahtjevna i dirljiva glazbena posveta našem legendarnom skladatelju Đorđu Novkoviću. Kraljevska filharmonija iz Londona snimila je nezaboravne Novkovićeve pjesme u kultnom Abbey Road studiju u Londonu, gdje je Petar jedinstvenom interpretacijom ovjekovječio antologijsku pjesmu Ako me ostaviš, koju je proslavila ikona domaće glazbe Mišo Kovač. Koncert 17. ožujka bit će tako završnica velikog slavljeničkog ciklusa u Dvorani Lisinski, ali i emotivna predrođendanska večer u kojoj će se Petar i publika ponovno susresti ondje gdje se najbolje razumiju – u pjesmama koje su utkane u živote, ljubavi i uspomene.
Petar Grašo

