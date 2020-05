Nema koga nema! Evo liste svih estradnjaka koji su uskočili u politiku

Iako im pozornica ove godine nije suđena zbog protuepidemijskih mjera, mnoga su lica domaće estrade našla novu zanimaciju te su se hrabro odlučili otisnuti u političke vode. U jeku priprema za parlamentarne izbore, kako kod nas,tako i u susjednoj Bosni i Hercegovini, na politički iskorak odlučio se i bosanski pjevač sa zagrebačkom adresom Alen Islamović. Naime, on se pridružio prvom gradonačelniku Bihaća Emdžadu Galijaševiću i njegovoj Novoj inicijativi te nedavno objelodanio početak svoje političke karijere.

Uvjeren je da će svojim iskorakom u političke vode riješiti najveći problem rodnoga grada Bihaća, a to su, smatra, migranti.

– Nemam ništa protiv tih ljudi, žao mi ih je, ali moraju poštovati običaje grada u koji su došli. Umjesto toga Bišćani toljagama čuvaju vlastite stanove i kuće, a ovi su kraljevi noći. Oni vladaju, a Bišćani moraju biti naoružani. Naši političari ne rade ništa, umjesto da zaštite građane, nečinjenjem su unijeli strah i neizvjesnost u Bihać – rekao je pjevač ističući kako želi pomoći Bišćankama i Bišćanima te, ako pobijedi, osobno će ih odvesti u Bruxelles da tamo zapjevaju.

Škoro najglasniji

Kod nas je od svih estradnjaka najglasniji pjevač Miroslav Škoro i njegov Domovinski pokret. Od istaknutih članova tu su njegovi kolege s estrade, poput komičara Željka Pervana, radijskog i televizijskog voditelja Davora Dretara Dreleta i kazališnog glumca Vedrana Mlikote. Osim njih, za glumicu Nadu Gačešić Livaković se također šuškalo da se priklonila Domovinskom pokretu, ali kada smo ih tražili da potvrde tu informaciju, nisu mogli provjeriti jer, kako kažu, previše je članova. Škorin stranački kolega, a prije toga učitelj iz Večernje škole, Željko Pervan spremno je objasnio zašto stoji uz pjevača. – Ja sam uz Škoru iz nekoliko razloga. Prvi je razlog što poznajem čovjeka, jako ga dobro poznajem. Poznajem ga čak više nego što bi on htio da ga poznajem i to mi daje nadu. Ima srce, dušu, intelekt i jednostavno mi odgovara – objasnio je komičar na upit novinara, a kada smo komentar zatražili od veselog radijskog i televizijskog voditelja Dreleta, kratko nam je rekao: “Na razini stranke nemamo nikakva službenog očitovanja o vašem upitu te ne bih o tome davao izjave.” Sličnog stava bio je glumac Vedran Mlikota, koji nam je jasno poručio: “O onome što se tiče politike nemam komentara.” A nedavnom odlukom o ulasku u politiku iznenadio je i vrsni kvizaš te lovac iz “Potjere” Krešimir Sučević Međeral, koji bi mogao osvanuti na listi Radničke fronte.

Lovac političar

Barem je tako bilo rečeno na nedavnoj tiskovnoj konferenciji, što nam je potvrdio i David Bilić iz RF-a. Sada je, kažu nam, to upitno zbog Krešina angažmana na HRT-u.

– Došlo je do turbulencija u njegovu daljnjem djelovanju jer je HRT reagirao pa on to s njima najprije mora riješiti – rekao nam je Bilić u telefonskom razgovoru, a Krešo potvrdio: “Upravo tako, ne mogu potvrditi daljnje djelovanje dok ne razgovaram s uredništvom.” Nakon toga dobili smo i komentar urednika “Potjere” Igora Grkovića: – Njemu nitko ne brani da se politički angažira, ali bi u tom slučaju morao zamrznuti status na televiziji. Svakako bismo voljeli da je s nama, ali mora vidjeti sa strankom je li potrebno da se pojavljuje u kampanji i na listama.

Podsjetimo, u nedavnom razgovoru nakon tiskovne konferencije, na kojoj je čelnica stranke Katarina Peović objelodanila da se lovac nalazi na njihovoj listi, oprezno se ogradio rekavši da će njegova kandidatura opstati ako se izbori raspišu do kraja mjeseca.

Neslužbeno doznajemo kako je urednica i novinarka Karolina Vidović Krišto, nezavisna kandidatkinja Domovinskog pokreta, uzela neplaćeni dopust na HRT-u.

Ovo su najtragičnije prometne nesreće u kojima su poginuli poznati