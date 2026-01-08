Meghan i Harry ostali su bez još jednog zaposlenika: Raditi za njih je nemoguće i emotivno iscrpljujuće

Princ Harry i Meghan Markle ostali su bez još jednog člana svog užeg tima. Odlazak Jamesa Holta, dugogodišnjeg šefa komunikacija i jednog od ključnih ljudi Archewell fondacije ponovno je otvorio pitanje koje se već godinama provlači kroz britanske i američke medije: zašto vojvoda i vojvotkinja od Sussexa tako teško zadržavaju svoje suradnike? U razdoblju od samo pet godina, čak dvanaest visokopozicioniranih članova njihova tima prekinulo je suradnju s parom. Prema tvrdnjama upućenih izvora, rad za Sussexove često se opisuje kao izuzetno zahtjevan. Neki bivši zaposlenici navodno ni ne navode taj angažman na svojim LinkedIn profilima, dok se u privatnim krugovima posao opisuje kao „nemoguć“ i „emocionalno iscrpljujući“.

Pojedini bivši članovi tima sebe su, navodno u šali, ali s dozom gorčine, prozvali „Klubom preživjelih Sussexa“. Iako u službenim izjavama nema naznaka sukoba ili nezadovoljstva, činjenica da je James Holt već šesta ključna PR osoba koja je napustila tim samo tijekom 2025. godine teško se može zanemariti. James Holt bio je jedna od najbližih i najdugovječnijih profesionalnih figura u krugu princa Harryja i Meghan. Suradnju s Harryjem započeo je još 2017. godine, dok je radio za tadašnju Kraljevsku zakladu. Između 2019. i 2021. obnašao je dužnost šefa PR-a, u razdoblju koje je obilježilo povlačenje para iz kraljevskih dužnosti i preseljenje u Sjedinjene Američke Države. Od 2021. vodio je dobrotvornu organizaciju Archewell, a s parom se preselio u Kaliforniju. Pojavio se i u Netflixovoj dokumentarnoj seriji Harry & Meghan, gdje je ustvrdio da je politička klima oko Brexita potaknula rasističke stavove koji su narušili Meghaninu „bajku“ o ulasku u kraljevsku obitelj.

Službeni razlog njegova odlaska jest želja da se sa suprugom i malim djetetom vrati živjeti u London, kao i činjenica da bi daljnje vođenje fondacije iz inozemstva predstavljalo problem upravljanja. Ipak, tajming odlaska u trenutku kada se Archewell nalazi u fazi organizacijskih promjena, dodatno je potaknuo nagađanja. Unatoč povlačenju s operativne funkcije, Holt će, prema navodima para, ostati viši filantropski savjetnik i sudjelovati u humanitarnim putovanjima tijekom 2026. godine. U svojoj oproštajnoj izjavi rad s Harryjem i Meghan opisao je kao „veliku privilegiju“, posebno istaknuvši projekte vezane uz mentalno zdravlje i zaštitu obitelji od štetnog online sadržaja.