Dottie objasnila zašto ne odgovara na pitanje o broju intimnih partnera s kojima je bila: 'To je zamka'

Tijekom romantičnog putovanja, Dottie i farmer Josip iz showa 'Ljubav je na selu' dotaknuli su se i jedne osjetljive teme – pitanja o broju bivših partnera. Josipovo pitanje Dottie nije iznenadilo u showu 'Ljubav je na selu', ali ga nije doživjela ni kao posebno važno. "Pomislila sam da je to tipično, hahaha. Na to pitanje nikada ne odgovaram i nikada ga ne bih postavila muškarcu", iskreno je rekla Dottie za RTL.hr, naglasivši kako joj broj intimnih partnera ne znači apsolutno ništa. Prema njezinu mišljenju, takva pitanja često više govore o nesigurnostima onoga tko ih postavlja nego o osobi koja na njih odgovara. "Za mene je to zamka. Najčešće ga postavljaju muškarci kojima treba potvrda vlastitog ega", objasnila je, dodajući kako ne postoji "točan" odgovor. Kako kaže, visok broj često izaziva osudu i pretpostavku da osoba nije sposobna za dugoročnu ljubav, dok nizak broj može otvoriti sumnje u iskustvo ili vjernost.

Dottie smatra da takva pitanja ne stvaraju povezanost, već samo potiču predrasude. "Osim ako ste oboje djevci, uvijek postoji netko s kim ste prije bili. Zato mi broj nije važan. Važno mi je koliko si puta imao hrabrosti voljeti i istinski se posvetiti drugoj osobi."

Otvoreno je progovorila i o vlastitom iskustvu. U životu je imala četiri dugotrajne veze koje su trajale godinama i bile ispunjene ljubavlju, intimnošću i osobnim rastom. Između tih odnosa bilo je i razdoblja celibata, ali i razdoblja u kojima je imala intimne partnere. "Ne žalim ni za jednim iskustvom. Odrasla sam osoba, uvijek postupam s poštovanjem, pazim na svoje zdravlje i zdravlje svojih partnera", rekla je.

Iako je Dottie vežu obiteljski korijeni, njezina veza s Hrvatskom puno je dublja od obične turističke znatiželje. Njezina dugogodišnja najbolja prijateljica iz Kanade je Hrvatica, a nakon što je u rujnu prošle godine prvi put sletjela u Zagreb, Dottie se u manje od godinu dana vratila čak pet puta. "Od trenutka kad sam sletjela, odmah sam osjetila da ovdje pripadam i da se savršeno uklapam. A onda, kako sam sve više i više otkrivala, jednostavno sam se zaljubila u vašu predivnu zemlju", s oduševljenjem ističe Dottie. Obišla je dobar dio obale, od Krka i Murtera do Splita, ali i unutrašnjost poput Samobora i Rastoka. Ipak, najviše su je se dojmili ljudi. "Hrvati su nevjerojatni, ljubazni, gostoljubivi i puni poštovanja. Zadivljena sam nesalomljivošću vašeg duha. Mogla bih napisati knjigu od deset tisuća stranica o tome koliko volim Hrvatsku i Hrvate", kaže simpatična Kanađanka, posebno zahvalna na strpljenju koje pokazuju dok se ona trudi savladati jezik.

U Kanadi Dottie radi kao wellness trenerica i medicinski pratitelj, pomažući ljudima tijekom postoperativnih putovanja, a vodi i radionice o zahvalnosti i životu u izobilju. Sebe opisuje kao odvažnu, druželjubivu i optimističnu osobu koja voli širiti radost. Njezino "sretno mjesto" je kuhinja, gdje s ljubavlju kuha i peče za obitelj i prijatelje. U slobodno vrijeme uživa u glazbi, plesu i prirodi, a šetnje uz jezera ili more donose joj neizmjernu radost. Otkrila je i da voli hrvatsku glazbu, od Ivana Zaka do eurovizijske senzacije Baby Lasagne. Iako nije navikla na seoski život, spremna je na sve izazove. "Bila sam okružena hektarima zemlje, imala mnogo vrtova... Imala sam pse, mačke, kokoši, pa čak i prase po imenu Beckham koje je živjelo s nama u kući. Jako mi je ugodno živjeti na selu", odlučno tvrdi.