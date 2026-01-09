Naši Portali
EMOTIVNO

Supruga našeg poznatog pjevača pokazala što ju je dočekalo kod kuće nakon povratka iz rodilišta

Marko Škugor
Foto: Promo
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
09.01.2026.
u 18:45

Nova godina. Novi početak. Novo malo srce koje mijenja sve, napisala je Ivana Škugor u objavi na Instagramu

Ivana Škugor, supruga našeg poznatog tenora Marka Škugora, na svom je Instagramu podijelila dirljivu objavu posvećenu dolasku njihove treće prinove. Objavila je fotografije i snimku idilične atmosfere iz obiteljskog doma nakon što je na svijet stigla kćerkica Maris.  Na svom Instagram profilu, Ivana Škugor je s pratiteljima podijelila prve trenutke iz svog doma nakon dolaska kćerkice. Fotografija prikazuje malenu Maris kako mirno spava u nosiljci, okružena raskošnim buketima balona u ružičastim i srebrnim tonovima s natpisima "Welcome to the world". Uz objavu je napisala emotivan tekst:

"Nova godina. Novi početak. Novo malo srce koje mijenja sve. Maris. 1.1.2026. S ljubavlju većom nego ikad, s emocijama koje se ne daju opisati riječima, sretni, zahvalni i spremni za novo poglavlje. Dobrodošla kući, ljubavi", poručila je ponosna majka. Dolazak malene Maris zaista je bio poseban početak godine za obitelj Škugor. Naime, djevojčica je na svijet stigla točno u ponoć na Novu godinu, 1. siječnja 2026., a sretnu vijest prvi je podijelio ponosni otac, Marko Škugor, na svojim društvenim mrežama. Maris je treće dijete u obitelji i prva kći, a kod kuće su je s nestrpljenjem dočekala dva starija brata, jedanaestogodišnji Andrija i osmogodišnji Petar.

Ivanina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje i uputili brojne čestitke sretnoj obitelji. "Dica blagoslov najveći, dobrodošla Maris", "Ajme Maris je uistinu kao mala princeza uz velike čuvare Andriju i Petra", "Čestitam od srca mami i tati, a i braći na seki", samo su neke od dirljivih poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile njezin profil. Čini se da je za obitelj Š kugor 2026. godina započela na najljepši mogući način. Dok se Ivana i ostatak obitelji privikavaju na novu dinamiku, Marko se već u šali priprema za budućnost, spomenuvši kako se malena Maris već "sprema" biti prateći vokal na njegovom koncertu u Lisinskom.
showbiz rođenje kći supruga marko škugor

