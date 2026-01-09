Supruga našeg poznatog pjevača pokazala što ju je dočekalo kod kuće nakon povratka iz rodilišta

Ivana Škugor, supruga našeg poznatog tenora Marka Škugora, na svom je Instagramu podijelila dirljivu objavu posvećenu dolasku njihove treće prinove. Objavila je fotografije i snimku idilične atmosfere iz obiteljskog doma nakon što je na svijet stigla kćerkica Maris. Na svom Instagram profilu, Ivana Škugor je s pratiteljima podijelila prve trenutke iz svog doma nakon dolaska kćerkice. Fotografija prikazuje malenu Maris kako mirno spava u nosiljci, okružena raskošnim buketima balona u ružičastim i srebrnim tonovima s natpisima "Welcome to the world". Uz objavu je napisala emotivan tekst:

"Nova godina. Novi početak. Novo malo srce koje mijenja sve. Maris. 1.1.2026. S ljubavlju većom nego ikad, s emocijama koje se ne daju opisati riječima, sretni, zahvalni i spremni za novo poglavlje. Dobrodošla kući, ljubavi", poručila je ponosna majka. Dolazak malene Maris zaista je bio poseban početak godine za obitelj Škugor. Naime, djevojčica je na svijet stigla točno u ponoć na Novu godinu, 1. siječnja 2026., a sretnu vijest prvi je podijelio ponosni otac, Marko Škugor, na svojim društvenim mrežama. Maris je treće dijete u obitelji i prva kći, a kod kuće su je s nestrpljenjem dočekala dva starija brata, jedanaestogodišnji Andrija i osmogodišnji Petar.

Ivanina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje i uputili brojne čestitke sretnoj obitelji. "Dica blagoslov najveći, dobrodošla Maris", "Ajme Maris je uistinu kao mala princeza uz velike čuvare Andriju i Petra", "Čestitam od srca mami i tati, a i braći na seki", samo su neke od dirljivih poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile njezin profil. Čini se da je za obitelj Š kugor 2026. godina započela na najljepši mogući način. Dok se Ivana i ostatak obitelji privikavaju na novu dinamiku, Marko se već u šali priprema za budućnost, spomenuvši kako se malena Maris već "sprema" biti prateći vokal na njegovom koncertu u Lisinskom.