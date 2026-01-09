Naši Portali
Poslušaj
NIKAD ISKRENIJE

VIDEO Marijana Mikulić otkrila kako je spasila brak: 'I to nas je stvarno izvuklo'

09.01.2026.
u 11:45

Glumica Marijana Mikulić u emisiji 'Kod nas doma' otvoreno je progovorila o najtežim trenucima u braku sa suprugom Josipom. Otkrila je što im je pomoglo da prebrode krizu i ponovno se zbliže

Glumica Marijana Mikulić gostovala je u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma", gdje je podijelila intimne detalje iz bračnog života. Govoreći o izazovima majčinstva, dotaknula se i najveće krize u dvadeset godina dugom braku sa suprugom Josipom, s kojim ima trojicu sinova. Priznala je da je u jednom trenutku mislila da je razvod jedino rješenje, no brak su ipak spasili.

- Muž, nakon što je bio godinu dana u Njemačkoj, ja sam stvarno pukla, doslovno. Burnout je bio dijagnosticiran i ja sam rekla: 'Znaš što, sljedeću godinu nas dvoje idemo obnoviti naš odnos. Idemo svaki tjedan na dejt, uopće me ne zanima što - je li ima koncert, predstava. Ako nema, idemo na večeru, idemo se podružiti s nekim'. I to je nas stvarno spasilo - poručila je Mikulić.

Taj je dogovor vratio bliskost u njihov odnos. - Nekako je vratilo nas i taj naš odnos, jer moj muž je sve ono što ja želim, volim, i dalje ima sve to i čak je to podebljao, to što sam se ja zaljubila i oko ovog svega je potegao, sad stvarno on je ful oko djece, oko doma, oko svega da bi ja mogla ovo izvesti do kraja ono o čemu sam govorila. Mora muškarac isto potegnuti da bi žena mogla ostvariti taj važan dio sebe, tako da to je nas negdje izvuklo - zaključila je glumica.

VIDEO Marijana Mikulić otkrila sve svoje tajne, pokazala kakve fotografije ima u mobitelu: 'Dajem potpuni uvid'
Podsjetimo, 2023. godina je bila izazovna za Marijanu. Cijelu godinu njezin suprug je bio u Berlinu gdje je dobio prestižnu stipendiju, a onda se konačno vratio kući i glumica nije skrivala koliko je zahvalna što joj je suprug Josip sada doma. - Prodaja stana. Kupnja i renovacija kuće. Upisi u srednju ADHD sina. Paralelno življenje autizma. Muževa stipendija i selidba u Berlin. Godinu dala solo s troje djece.. u nedovršenoj kući. Poželjela se rastati i zatući ga 1000 puta. A sad tako sretna da je tu. Samo da smo svi na hrpi. Zahvalna do Neba i nazad - napisala je Marijana uz fotografiju na kojoj nazdravlja sa suprugom. U svojim objavama na Instagramu pisala je ranije na kakve je probleme nailazila tijekom obnove kuće te kako joj je bilo samoj s tri sina.

- Proteklih godinu dana kao žena moreplovca. Kad ode - nikad doći, kad dođe - proleti sve začas. Ljeto izdrobljeno na sto komada, odlazaka, dolazaka. Ali evo, sve nama važno smo uspjeli. Tako i nezaobilazni posjet našoj Majčici. Još sitno brojimoooo i  moreplovac se vraća za stalno doma - napisala je uz fotografije sa suprugom nastale u Međugorju.
