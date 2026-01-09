Poznata Hrvatica imala je najbolnije blagdane u životu, preminula joj je najvažnija osoba

Hrvatska tiktokerica Rafaela Seba podijelila je s pratiteljima tužnu vijest o smrti svog oca. U emotivnom videu na TikToku obratila se publici s dubokom porukom. U iskrenoj i potresnoj ispovijesti Rafaela je progovorila o teškom životnom razdoblju kroz koje prolazi te je istaknula kako se trenutačno teško nosi s gubitkom, ali i s povratkom svakodnevnim obavezama, uključujući snimanje sadržaja, koji ju je do sada ispunjavao i donosio sreću.

"Ne mogu se sastaviti, ne mogu se sastaviti, pokušavam, ne mogu se sastaviti. Toliko se pokušavam vratiti svojim nekim ritualima, snimanju. Toj kreativi, to je moja ljubav i to volim raditi, i tu pronalazim sreću, ali ne mogu, ne mogu nikako. Zato sam i uzela pauzu, zato što su ovi blagdani bili najteži blagdani ikad u mom životu jer mi je tata umro prije Božića. I ovi blagdani su bili sve osim blagdana. Poanta zapravo cijelog videa je da...", započela je brišući suze. Posebno emotivan dio videa bio je onaj u kojem je govorila o snažnoj podršci koju je imala od oca. Otkrila je da je upravo on bio njezin najveći navijač – prvi koji bi pogledao svaki novi video, ostavio lajk, spremio objavu i nazvao je kako bi joj dao podršku. Kako kaže, uvijek ju je pitao kada stiže novi video, a vjeruje da bi i danas želio da nastavi s onim što voli.

"Van videa mi izazivaju sreću ljudi koji mi pišu da ih nasmijavam. On je bio moja najveća podrška, najveća na svijetu. Taj čovjek, ja kad bih izbacila video, on bi bio prvi lajk, prvi bi spremio video, svaki put, svaki bi me put zvao. Pitao bi me kad će novi video, bilo bi tako i sad. Tata želi da nastavim s tim. Morala sam sve ovo izgovoriti kako bih nastavila dalje. Ne želim sažaljenje. Ali ne kažu džabe, voli, grli sve svoje dok su tu. To je stvarno istina, zato što stvarno ne znaš kad je zadnji čas", emotivno je ispričala popularna influencerica kojoj u ovim trenucima najviše znači podrška njezinih najmilijih.

FOTO Maja Šuput bez pardona zajahala Šimu ispod slapova! Ove kadrove jednostavno morate vidjeti

Influencerica je u videu poslala i snažnu poruku pratiteljima, pozvavši ih da cijene svoje najbliže dok su još tu, da se grle, slušaju i budu nježni jedni prema drugima jer, kako je istaknula, nikada ne znamo što netko nosi u sebi i s kakvim se borbama suočava. "Slušajte ih, grlite ih, ljubite ih. Jer nismo svi zauvijek ovdje. Nikad ne znate što netko nosi u sebi i s čim se bori." U ovim teškim trenucima, kaže, najveću snagu pronalazi u majci, sestrama i prijateljima koji su bili uz nju i brinuli ne samo o njoj već i o njezinoj unutarnjoj snazi. "Ovaj period ne bih mogla izdržati da nije bilo mame i mojih sestara, mojih prijatelja koji su toliko pazili na mene i ne na mene, nego na moju obitelj. Toliko sam ponosna i zahvalna što imam ekipu koju imam. A ja ću nakon ovog videa 100 posto skupit snage i krenuti dalje", zaključila je.