VIDEO Prizori s novogodišnjeg tuluma Bezosa i Lauren Sanchez zaprepastili prisutne, evo i zašto

Nakon božićne idile u snježnom Aspenu, gdje su viđeni s odgovarajućim kaubojskim šeširima, poslovni mogul Jeff Bezos i bivša novinarka Lauren Sánchez zamijenili su snijeg za plažu i dočekali Novu godinu na omiljenom otoku bogatih i slavnih, Svetom Bartolomeju. Pridružili su se zvjezdanoj ekipi u popularnom klubu Nikki Beach, no svu je pažnju ukrala upravo Lauren. U traper minici, topu bez naramenica i sa slamnatim šeširom, bivša novinarka je skakala, plesala i smijala se, prepuštajući se u potpunosti ritmu zabave i ne pokazujući ni najmanji znak umora. Bila je u punom elementu, srce i duša tuluma na kojem su se okupile i druge zvijezde poput Nine Dobrev, Milesa Tellera i Heidi Klum.

S druge strane, njezin suprug, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, pružao je sasvim drugačiji prizor. Dok je Lauren zračila energijom, Bezos je djelovao iscrpljeno, neugodno i kao da se jedva drži na nogama. Prema riječima svjedoka koje prenosi Reality Tea, osnivač Amazona teško je pratio tempo svoje supruge. - Jeff Bezos se muči parirati energiji Lauren Sánchez. Njezina energija je neprestana. Skakala je, plesala, smijala se, a Jeff se borio za život. Izgledao je iscrpljeno - rekao je jedan izvor, dodajući kako je milijarder izgledao kao da se "drži za život" dok ga je supruga vukla kroz gužvu. Na snimkama koje su preplavile društvene mreže vidljivo je kako Lauren pleše svim srcem, dok Jeff uglavnom mirno stoji pokraj nje.

Cijela proslava bila je, očekivano, oličenje luksuza. U blizini obale bila je usidrena i Bezosova 500 milijuna dolara vrijedna superjahta Koru, kao dio impresivne flote od preko dvjesto plovila koja se okupila za doček. Sama zabava u Nikki Beachu uključivala je raskošne proslave rođendana s potocima šampanjca koje su posluživale djevojke u bikinijima, a neke su na lokaciju stigle čak i na motociklu ukrašenom prskalicama. No, ni sav taj glamur nije mogao sakriti sve očitiju razliku u osobnostima novopečenih supružnika, koji su se vjenčali u lipnju 2025. godine.

Čak i tijekom božićnog odmora u Aspenu, razlika u njihovim karakterima bila je i više nego očita. Dok su viđeni u zajedničkoj kupovini, Sánchez se činila poletnom i energičnom, dok je Bezos održavao miran i znatno opušteniji tempo. - Sretan je, ali očito je iscrpljen pokušavajući ju pratiti - zaključio je drugi izvor, potvrđujući da je za držanje koraka s nezaustavljivom Lauren potrebna zaista nadljudska izdržljivost.