Marko Kutlić debitira na Dori s pjesmom Neotuđivo: 'Napisao sam ju u svom najranjivijem trenutku'

Marko Kutlić prvi put dolazi na Doru s pjesmom Neotuđivo. Odluka da se prijavi bila je spontana, no najvažnija stvar za njega je da publika ima priliku čuti pjesmu. Iako mu je teško riječima opisati pjesmu, nada se da će slušatelji sami pronaći razlog zbog kojeg im je ona draga.

"Ono što mogu reći je da sam pjesmu napisao u svom najranjivijem trenutku. Emocija je ostala visiti u zraku, a krug će se zatvoriti kada je otpjevam na pozornici Dore. Dugo sam ju čuvao za sebe. Bilo me sram tih osjećaja koje sam nosio u sebi i nisam želio biti takav pred ljudima. Sada, nakon nekog vremena, odlučio sam da je vrijeme da je ljudi čuju", izjavio je Marko o pjesmi.

Kutlić je autor teksta i glazbe, dok su aranžman i produkciju potpisali Hrvoje Domazet i Antonio David Perina. Produkciju videospota potpisuje Gržinčić Creative Visuals, a za režiju su zaslužni Slađana i Filip Gržinčić.

Godina je započela radno za Marka, uz brojne nastupe diljem zemlje, priprema i koncert u Zagrebu. Nakon gotovo dvije godine, Marko se 8. ožujka vraća na pozornicu Tvornice Kulture, a ulaznice za koncert mogu se nabaviti putem sustava Entrio.

"Veliki sam emotivac i duboko proživljavam sve što se događa oko mene. Zbog toga imam potrebu kreativno se izraziti. Volim stvarati, a živ sam kad dijelim energiju s publikom. Jedva čekam podijeliti emocije s ljudima u Tvornici", dodao je Marko.

S krajem 2023. godine, Marko je u Tvornici Kulture održao svoj najveći koncert do sada, gdje je predstavio svoj studijski album Poleti ptico. Prošle godine je slušatelje iznenadio s pjesmom Moram dalje, koja govori o njegovom putovanju i osobnom rastu. "Moj povratak na scenu… ne vjerujem da sam bio otišao. Mislim da sam bio prisutan kao čovjek i svirao sam izvan Hrvatske", zaključio je Marko.