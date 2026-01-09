VIDEO Kate Middleton progovorila o najtežoj životnoj borbi: 'Zahvalna sam što sam živa'

Princeza od Walesa, Kate Middleton, na svoj je 44. rođendan s javnošću podijelila duboko osobno promišljanje o svojem oporavku od karcinoma, objavivši posljednji nastavak jednogodišnje videoserije nazvane "Majka Priroda". U videu, snimljenom tijekom rane jutarnje šetnje u Berkshireu, nedaleko od njezina doma u Windsoru, princeza se osvrnula na najtežu bitku, govoreći o strahovima, suzama, ali i iscjeljenju te dubokoj zahvalnosti koju danas osjeća prema životu. Kroz snimke zimske prirode, Kate je ispričala kako je upravo u njoj pronašla utjehu i snagu.

- Čak i u najhladnijem, najtamnijem razdoblju, zima ima način da nam donese mir, strpljenje i tihu promišljenost. Ondje gdje se potok uspori tek toliko da možemo vidjeti vlastiti odraz. Da otkrijemo najdublje dijelove sebe - govori Kate u videu. - Zatičem se kako razmišljam o tome koliko sam duboko zahvalna. Jer rijeke u nama teku s lakoćom, strahovi se ispiru, čiste i pročišćuju. Mirimo se sa svojim suzama i otkrivamo što znači biti živ. Biti jedno s prirodom; tihim učiteljem i blagim glasom koji vodi. Pomažući nam da se iscijelimo - rekla je princeza od Walesa.

Podsjetimo, njezin put nije bio nimalo lak. Nakon što je u ožujku 2024. godine otkrila da joj je dijagnosticiran rak te da je podvrgnuta preventivnoj kemoterapiji, cijeli je svijet pratio njezin oporavak. U rujnu iste godine potvrdila je da je liječenje završeno, a u siječnju 2025. da je karcinom u remisiji. Ipak, sama je priznala kako je faza nakon liječenja "stvarno, stvarno teška" te da pronalaženje "nove normale" zahtijeva vrijeme, strpljenje i suočavanje s emocionalnim usponima i padovima.

Samo dan prije rođendana, tijekom iznenadnog posjeta bolnici Charing Cross sa suprugom, princom Williamom, pokazala je koliko ju je to iskustvo promijenilo. Dok je razgovarala s volonterkom o tome koliko vremena pacijenti provode na kemoterapiji, Kate je s puno empatije rekla: - Znam. Znamo - nježno dodirnuvši Williamovu ruku. Tada je također istaknula kako su "kreativnost i priroda odigrale ogromnu ulogu" u njezinu oporavku, što je poruka koju je potvrdila i svojim rođendanskim videom.