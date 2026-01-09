FOTO Gotovo ništa nije prekrio! Ivana Knoll u nikad manjem bikiniju raspametila fanove

Ivana Knoll, poznata po svojem globalnom uspjehu koji je stekla vatrenom podrškom hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najpraćenijih Hrvatica na Instagramu. Na najnovijoj seriji fotografija objavljenoj iz meksičkog ljetovališta Tulum, pozirala je u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim. Odjevena u minijaturni bikini koji je jedva prekrivao njezine atribute, Knoll je samouvjereno pokazala svoju isklesanu figuru. Cjelokupni dojam upotpunila je dramatičnom šminkom, tamnim ružem i upečatljivom ogrlicom s velikim križem, što je cijelom izdanju dalo pomalo gotički, ali izrazito zavodljiv prizvuk.

Uz objavu je kratko napisala "purple rain" (ljubičasta kiša), vjerojatno aludirajući na pomalo sjetnu, ali moćnu atmosferu fotografija. Pješčana podloga i rustikalni elementi drvene konstrukcije u pozadini otkrivaju da uživa na jednoj od predivnih lokacija po kojima je Tulum poznat. Njezine poze odišu samopouzdanjem, dok vješto izmjenjuje zavodljive poglede prema kameri s trenucima zamišljenosti, stvarajući dojam pravog profesionalnog editorijala.

Ove fotografije stižu nakon iznimno dinamičnog razdoblja za Knoll. Nakon što je krajem 2024. godine na Mikonosu slomila potkoljenicu, pokazala je nevjerojatnu snagu i profesionalnost, ne otkazavši zakazane nastupe. Već u ožujku 2025. godine odradila je i snimanje u bikiniju, čime je dokazala da je ozljeda nije usporila. U međuvremenu je pokrenula i uspješnu međunarodnu karijeru kao DJ-ica, nastupajući pod umjetničkim imenom Knolldoll na prestižnim događajima poput Velike nagrade Kanade u Montrealu i glazbenog festivala Ultra Europe.

Kao i obično, Ivanina objava nije prošla nezapaženo. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i stotine komentara oduševljenih pratitelja iz cijelog svijeta. Uz brojne emotikone vatre i srca, koji su postali njezin zaštitni znak, istaknuli su se i neki kreativniji komentari. "AI will never be able to do this..", napisao je jedan pratitelj, hvaleći njezinu prirodnu ljepotu u doba kada dominira umjetna inteligencija. Drugi su joj predlagali da posjeti nove destinacije, poput Bukurešta u Rumunjskoj.