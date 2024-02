Naša pjevačica iskreno: Nije ni do horoskopa ni demona, nekad su ljudi jednostavno 'bljak'

Pjevačica Nika Antolos članica je grupe Feminnem, a uz to je počela raditi i kao voditeljica na radiju Happy FM. Sada je na Instagramu objavila jedan znakoviti status. - Tek sam si neki dan priznala da jesam. Supergirl jel’.... Uz sve sto sam prolazila i uz sve sto nažalost još uvijek prolazim, guram. I to ne bilo kako, nego jako dobro. Bez lažne skromnosti. Zdravlje mi je savršeno, tu nema greške, ali zato drugi žanrovi života udaraju već godinama. Bez zadrške... - započela je Nika svoju objavu i nastavila:

- Hendlam svašta nešto sto nije prirodno hendlati, žongliram onime cime velika većina nikada nije i neće. Bogu hvala. Ali i dalje se glasno smijem, idem otvorenog srca i uma. Nemam računicu, jer onaj tko zbraja sam si oduzima. On mi ulijeva Svoju snagu, zato mogu i Hoću uzbrdo... Opravdanje nije težak život, za losa djela. Za podrugljivi poglede, prozirna podmetanja i otrove s jezika i prstiju. Dirigenti rana.. Nije ni do “horoskopa” ni do demona, nekad su ljudi jednostavno ,,bljak” vlastitim rukama. Budi u ovoj drugoj grupi, za drugim stolovima. Mi ovdje žvačemo zdravo, pa nam se vidi u očima i odražava u djelima, a stolica uvijek imamo slobodnih... Blagoslovljena subota prijatelji.

Omiljena članica grupe Feminnem Nika Antolos novo je pojačanje u eteru Happy FM-a. Javnosti je poznata po svojoj direktnosti i otvorenosti čak i kada je zdravlje u pitanju. Nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza Nika je bez ustručavanja govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici. Srećom to je iza nje, a ispred nje radijski mikrofon i posao o kojem je godinama maštala.

- Ja sam uvijek sanjala posao na radiju jer je spoj glazbe koju obožavam i bez koje ne mogu te razgovora s ljudima, mislim da ne može bolje od radija! Pamela je vidjela na Instagramu da Happy traži voditelja ili voditeljicu i meni poslala link, ja sam automatski skočila na to, poslala sam životopis, odradila razgovore i evo me, tu sam u eteru! - izjavila je.

Mikrofon ovoj glazbenici nije stran, a ne krije oduševljenje što je uz pjevačke sposobnosti dobila priliku pokazati i one voditeljske.

- Ovo je izazovnije od pjevanja, jer nema unaprijed naučenog teksta. Ja sam dosta direktna, neki mi kažu i predirektna. Ono što mislim i kažem, nekada upakiram da to bude mekše, ne mjerim, smatram da je to jedino fer prema svima. Oni koji me ne vole će me lijepo moći staviti u kutiju da sam jedna od onih koje ne vole, da se razilazimo u mišljenjima, a ima i onih koji me vole baš zbog moga mišljenja. Na kraju krajeva, tko bi se napekao kolača da se svima svide, to je nemoguće - dodala je. Zajedno s kolegom u Happy jutru razbuđivat će Hrvatsku i to svakog radnog dana.

