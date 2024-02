Zoran Šprajc i njegova istina o Turudiću: Sjedio je, gledao me u oči i lagao. Ma ne vjerujem u to

U sinoć emitiranoj emisiji "Stanje nacije" Zoran Šprajc se na svoj način prisjetio gostovanja Ivana Turudića u njegovoj emisiji prije devet godina. Osvrnuo se na to gostovanje kada je Turudić došao u studio RTL-a i navodno se Turudić te iste večeri prije dolaska na RTL sastao sa Zdravkom Mamićem, a gostujući u Šprajcovoj emisiji te je večeri negirao kako se viđa s Mamićem.

- Ne, ne, ne. Ček, ček jel ovo sad neka zafrkancija ili je to stvarno tako bilo ? Da je to ta večer? Da je baš te večeri nakon što je sjedio u autu s Mamićem Ture došao na RTL i sjedio ovdje u studiju sa mnom? I da mi je sat vremena nakon što se vidio s Mamićem rekao da se s njim nije vidio mjesecima? Da je sjedio tu ni metar od mene, gledao me u oči i lagao? Ne vjerujem. Ne vjerujem. Pa što bi meni lagao, pobogu - na sarkastičan način se sinoć Šprajc u "Stanju nacije" osvrnuo na to gostovanje.

- Ajde što je lagao saborskom odboru za ovo i ono, Benčićki, Grmoji i ostalima, ajde što je lagao Aci Stankoviću, lako za njega, al što bi meni lagao? Što bi meni smetalo što je on bio s Mamićem. I što bi meni smetalo što se Mamić druži sa sucem Turudićem. Pa da se Mamić nije družio sa sucima ne bi Dinamo nikad bio prvak. Osim toga nije ga Mamić te večeri u gepeku vozio pa ajde čovjeku bi bilo neugodno reći da su ga u gepeku vozali, pogotovo ovako javno na televiziji. To razumijem, ima ljudi koji su se vozili u gepeku oko stadiona i fakat o tome nikad nisu govorili. Ali Ture se s Mamićem vozio k'o gospodin čovjek. I još u pratnji dvojice agenata SOA-e. Za to doduše nije znao, al' nema veze - rekao je sinoć u emisiji Šprajc, a pustio i video Turudićevog gostovanja u njegovoj emisiji 24. kolovoza 2015. godine.

Turudić je navodno u RTL Direkt tog dana stigao samo sat i pol nakon sastanka s Mamićem, a na Šprajcovo pitanje kontaktirali braću Mamić i je li se vidio s njima od istražnog procesa, a Turudić je na sva pitanja odgovarao: Ne!

- Ne, ne, ne i ne. Nisam se viđao s njima. Sad je neka sasvim druga situacija nego prije mjesec dana. Nemam nikakvu potrebu da se vidim ili čujem s njima. A što ako bih se i vidio i čuo s njima? Ja ih ne sudim - kazao je Turudić u kolovozu 2015. godine gostujući u RTL Direktu. Ivan Turudić je u četvrtak za RTL potvrdio da se ipak sastao s Mamićem. Kaže da je dva dana zaredom Mamić došao pred njegov stan, a da prije toga šest mjeseci, od veljače do kolovoza 2015., nije bilo susreta. Susret, tvrdi Turudić, nije bio dug, a dalje nije htio komentirati.

