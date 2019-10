Naša pjevačica doživjela neugodnost na putu: 'Istjerao me i bacio telefon na pod'

Pjevačica Ida Prester, članica sastava Lollobrigida u Zagrebu je doživjela neugodnu situaciju prilikom traženja prijevoza za Beograd. Naime, putem jedne aplikacije našla je naočigled povoljan prijevoz, ali se ispostavilo da nije tako.

Na kraju je uslijedio i sukob s vozačem, a pjevačica je na društvenim mrežama podijelila svoje iskustvo.

- Svaki tjedan putujem Zg-Bg. Znam već redove vožnji svih prijevoznih sredstava napamet. Aviona danas nema, vlak ide samo ujutro, sljedeći bus ide tek u 22 ... a ja popodne završavam posao i trebam do večeri stići djeci. Dosta vas mi preporučuje BlaBlaCar - započela je status Ida.

- Pa da ispričam svoje ‘predivno’ iskustvo danas. Dotični Aleksandar me prihvatio za vožnju, piše cijena 78 kuna (10,5 eura). Maks dvoje na stražnjem sjedalu, znači max 4 putnika u autu.

Javlja mi porukom da nije 78 kn, već 30 eura (!), jer ‘to oni samo tako pišu na sajtu’. Pitam koliko ljudi je u autu, odgovara troje do četvero. Stižem na mjesto dogovora, on u kafiću pije cugu ‘s drugom’, čekam ga 30 minuta - ispovjeda se pjevačica pa nastavlja:

"Stižemo pred auto.. a tamo još četvero ljudi! Buraz je htio strpat nas 6 u staru Mazdu, troje na stražnjem sjedalu, a četvrtu curu među kofere. I to za honorar 5x30 = 150 eura!! On kaže - morate se stisnuti. Na stražnjem sjedalu dvoje stane knap, a trebala bi biti dva krupnija muškarca i ja u sredini. Onda sam ja izvadila telefon da snimim situaciju, a lik me istjerao i bacio telefon na pod.

Tak da.. eto me u busu za Slavonski brod, nekako ću se od tamo došlepati doma", napisala je Prester upozorivši na vozača imenom Aleksandar te je priložila dopisivanje s vozačem u nastavku objave.

Podsjetimo, nedavno je u javnosti odjeknula vijest kako je u Beogradu zaposlila imigranta s dirljivom životnom pričom.

- OVO JE Sami. Ima 18 godina, ide u školu za modni dizajn, obožava umjetnost i izvrsno govori engleski. Sami je dečko toplih očiju, blagog osmijeha, vrijedan i jako pristojan. Ali za njegovu životnu priču je najvažnije što je izbjeglica iz Afganistana. Prije dva mjeseca odlučili smo u firmi moga muža zaposliti nekog od azilanata/tražitelja azila. Dugo smo razmišljali, nije njima potrebna samo humanitarna pomoć, već samopouzdanje i pripadnost društvu, korisnost za zajednicu. Bez rada nema ni integracije. Kontaktirali smo Centar za tražioce azila i tražili preporuku za nekog od migranata s radnom dozvolom. Odmah su nam poslali Samija - otkrila je pjevačica koja već godinama živi u Beogradu s obitelji.

Dodala je i kako je Sami u Srbiju stigao kao dječak od 15 godina. - Iza sebe je ostavio roditelje i brojnu braću i sestre. Odgovarali su ga od puta u nepoznato, ali glad prema normalnom životu bila je jača. Nije više mogao podnijeti strah, besperspektivnost, letargiju. Sami ima snove, kao i svi mi. Put je prevalio najvećim dijelom pješice i uz pomoć krijumčara. Za to vrijeme vidio je sve ono što nijedno dijete ne bi trebalo vidjeti ni na filmu - dodala je Prester pa nastavila: - Čim je došao, krenuo je u školu za dizajn i počeo učiti srpski. Iako mu je početni plan bio da dođe do Njemačke ili još dalje na sjever, Srbija mu se svidjela. Kaže - otvorena, topla i opuštena. Volio bi ostati ovdje, ovo je zadnja točka njegovog puta. Sami se na poslu super snašao, suradnici ga obožavaju - otkriva Prester. Unatoč tome što se odlično uklopio u novu sredinu Sami se još uvijek osjeća bespomoćno. Naime, prije par dana po treći mu je pita odbijen azil.

- Ne znamo kako pomoći, ne razumijemo se u proceduru odlučivanja. Ali znamo ispričati ovupriču i prepoznati vrijednog čovjeka koji može biti na ponos svakom društvu. Najdirljivija mi je bila Samijeva rečenica dok smo pričali: Ne razumijem. Upoznao sam ovdje puno ljudi koji žele pobjeći odavde, u neke zemlje gdje se bolje živi. Ja samo želim ovaj život koji oni već sada imaju, ništa vise od toga - zaključila je pjevačica.