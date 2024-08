Naša glumica snima hit videe na TikToku koji imaju milijune pregleda: Želimo da se ljudi nasmiju i utješe

Glumicu Ivu Šimić Šakoronju gledat ćemo uskoro u novoj seriji na Novoj TV "U dobru i zlu". Još od najave mnogi fanovi žanra drame imaju velika očekivanja od ove serije, a glumačku je postavu upotpunila kao relativno novo lice. Do sada ste je mogli vidjeti u kazališnim predstavama, na filmu i televiziji, ali ovo joj je prva prilika da svoje talente pokaže u seriji. Ivu Šimić Šakoronju mnogi će prepoznati i po tome što glumi u hit videima koje objavljuje na Instagramu i TikToku, a koji imaju milijune pregleda. O svemu tome razgovarali smo s njom te nam je otkrila neke detalje o seriji, ali i svojem privatnom životu te uspjehu na društvenim mrežama.

U seriji u "Dobru i zlu" glumite tajnicu Željku, što nam možete otkriti o svom liku?

Mogu vam otkriti kako vas čeka vrlo uzbudljiva i intrigantna TV serija s jako puno zanimljivih situacija i likova, među kojima je i Željka, dobroćudna, vesela, brzopleta, iskrena i neposredna. Ona je dobra tajnica Veljku, liku kojeg igra Filip Juričić, vrlo je posvećena, katkad naivna, a katkad vrlo britka, ovisno o situaciji.

Imate li neke sličnosti sa Željkom ili ste potpuno različiti od nje u stvarnom životu?

Imamo jako puno sličnosti, to su pozitiva, posvećenost, brzopletost, blaga neurotičnost, brižnost, ali ima nekoliko stvari koje nas razlikuju: ona je puno hrabrija, organiziranija, često pogrešno procijeni situaciju u kojoj se nalazi, zatim ima profinjeniji stil odijevanja, npr. nosi duge suknje, fine bluze, dok ja recimo preferiram uvijek kratke suknje ili traperice, ležerne majice i haljine. Što se tiče ukusa u muškarcima, e tu smo nebo i zemlja.

Jeste li naučili nešto novo o sebi kroz ovu ulogu?

Naučila sam to da trebam još puno toga naučiti, ha-ha. Uživam u trenutku i radim najbolje što mogu, slijedim glumačku intuiciju i suigru s partnerima. Trenutno sam u fazi da puno hrabrije pristupam svom poslu, specifično – radu na ulozi. Tražim svoj prostor, postupno gradim samopouzdanje, ali se držim čvrsto na zemlji, tu mi je dobro. Eto, čini mi se da sam dosta naučila.

VEZANI ČLANCI:

Kakva je atmosfera na snimanju, slažete li se s kolegama?

Atmosfera je izvrsna, topla, profesionalna, a kolege su za poželjeti. Najviše scena imam s Filipom Juričićem i Igorom Kovačem. Oni su veliki profesionalci i imaju puno više iskustva od mene, tako da jako puno učim od njih, a i volimo se šaliti, pa sve to doprinosi pozitivnoj atmosferi na setu.

Do sada ste glumili u kazalištu, gledali smo vas u filmu "Zbornica", a prvi put ste se pojavili na TV-u u dječjoj emisiji "Juhuhu". S obzirom na to da je sigurno velika promjena snimati seriju svakodnevno, kako se vaš život promijenio od početka produkcije?

Ne snimam svaki dan, ali da, često sam u studiju. Čest boravak na setu stvara rutinu u kojoj se glumački mogu odlično razvijati i na neki način biti ''utrenirana''. Generalno imam manje slobodnog vremena, ali to mi i odgovara jer sam trenutno u dobroj stvaralačkoj fazi, pa to pokušavam iskoristiti na najbolji mogući način. Ono što se značajno promijenilo je osjećaj financijske sigurnosti!

GALERIJA Nova serija Nove TV inspirirana je istinitim događajem, a priča nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Jako je zanimljiv i vaš uspjeh na TikToku. Jeste li očekivali da će videi koje snimate postići tako velike brojke, doslovno milijune pregleda?

Gloria i ja to nismo očekivale, ali kako vrijeme ide, i kad gledam unazad naš rad na filmovima, serijama i pogotovo u kazalištu, i kad gledam koliko volimo svoj posao, i koliko smo posvećene, smatram da je taj uspjeh definitivno opravdan i jako smo zahvalne na tome.

Teme koje obrađujete s kolegicom Glorijom Dubelj dosta su životne i vjerujem da je svaka mama imala neki doticaj sa "supermamom" čije dijete sa šest mjeseci rješava geometrijske zadatke i zna pozdraviti na kineskom. Mislite li da je to ključ uspjeha, da se puno ljudi pronašlo u njima jer su se susretali s takvim situacijama?

Prepoznatljivost situacija definitivno je kumovala uspjehu naših videa. Promatramo situacije oko sebe, u sebi, u svojim obiteljima, u krugovima prijatelja i znanaca, upijamo i istražujemo doslovno sve. U konačnici – za publiku to i radimo i želimo da se što više ljudi poistovjeti s tim i da se nasmiju te na neki način našim humorom i utješe.

Hoćete li i dalje graditi karijeru na toj platformi ili možda imate ideju likove prenijeti u neku predstavu ili sličan projekt?

Definitivno nastavljamo snimati i montirati videe. I dalje gradimo publiku i sadržaj na društvenim mrežama, a ono što nam je krajnji cilj je kazališna predstava kojoj će premijera biti u 2025. godini. Jako se veselimo svojoj predstavi! O svim detaljima ćete saznati uskoro.

Glumom se bavi i vaš suprug Matija. Imate li slične rasporede, kako se usklađujete? Je li vam on najveća podrška?

On mi je najveća podrška i, iskreno, puno mi znači da se bavimo istim poslom iako nam raspored katkad izgleda kao nerješiva križaljka. Ipak, usklađujemo se dosta dobro jer smo već uhodani, ali imamo i veliku podršku obitelji i prijatelja kad je u pitanju organizacija oko čuvanja djeteta. Naš posao je netipičan i katkad ne možemo planirati ništa unaprijed jer može uletjeti neki projekt od danas do sutra. Mladi smo i zasad se dobro nosimo s tim kaotičnim rasporedima, vidjet ćemo što će budućnost donijeti, nadam se puno toga dobroga.

Majka ste i malenog Tome. Koliko on ima godina i shvaća li već čime se bave njegovi roditelji i hoće li vas gledati na TV-u ili ćete pričekati da još malo naraste?

Toma ima 6 godina, on je zaigran, veseo i dobar dječak. Shvaća čime se bavimo, voli kazalište i TV, ali nije nešto pretjerano uzbuđen oko toga, to mu je sasvim normalno, gleda na to kao na mamin i tatin posao, kao što je drugom djetetu normalno da mama i tata idu na posao u neku firmu ili školu. Što se tiče naših lica na TV-u, ipak su mu "Pokemoni" i "Juhuhu" puno uzbudljiviji sadržaj, zasad!