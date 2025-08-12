Naša glazbenica objavila je da je trudna, pokazala je i trudnički trbuh

Osječka glazbenica Dorotea Zovko (34), javnosti poztnata pod umjetničkim imenom Aklea Neon, na društvenim je mrežama objavila da je trudna. Dorotea je na Facebooku objavila nekoliko slika na kojima pokazuje trudnički trbuh, a možete ih vidjeti OVDJE. Uz fotografije samo napisala "Majčinstvo".

Podsjetimo, Aklea Neon je krajem 2023. godine podijelila s javnosti sretnu vijest o zarukama. U čarobnom ambijentu Egipta, "da" je izrekla svom dugogodišnjem partneru Roku Bahatu, a emotivnu objavu popratila je riječima koje savršeno opisuju dubinu njihove veze. "Rekla sam da. Najnježnija, najdublja, najtoplija, najstrpljivija ljubav koju sam osjetila. Ovaj čovjek čini dom najpustolovnijim mjestom za biti. Dakle, ja ću visjeti tamo i učiniti ga najsretnijim što će ikada biti. Volim te od prošlih života i u životima koji dolaze", napisala je umjetnica. Njezin zaručnik nije nepoznat u poduzetničkim krugovima; Roko Bahat vlasnik je uspješnog brenda Rokove borovnice. Upravo je ta povezanost s prirodom i zemljom jedna od ključnih točaka koje spajaju ovaj par. Nakon što je izdala svoj prvi, Porinom nominirani album "Dođi na joji", Aklea je priznala da je upala u svojevrsnu kreativnu i osobnu krizu. Ispunjenje najveće želje nije joj donijelo očekivani mir, već osjećaj da mora krenuti ispočetka. U tom prijelaznom razdoblju pronašla je, kako kaže, "zatišje" i osobu uz koju se duboko vezala – svog Roka. Ta veza postala je njezino utočište i temelj za daljnji, još hrabriji umjetnički razvoj.

Koliko je njihova ljubav isprepletena sa strašću prema prirodi, najbolje svjedoči nevjerojatna priča o pjesmi koju su joj "poklonile" Rokove borovnice. Tijekom jedne od svojih "dijeta" s biljkama, kada se kroz izolaciju i posebnu prehranu povezuje s duhom odabrane biljke, Aklea je provela vrijeme upravo s borovnicama. One su joj, tvrdi, "htjele pjevati" o beračima koji ih s nježnošću beru. "Htjele su da se svako ime zna, Kasima, Ljuba, Pepa… Htjele su da se zna za te ruke koje ih beru, koje su dovoljno nježne, koje znaju točno u kojem trenutku koju brati", objasnila je glazbenica, otkrivajući kako njezina i Rokova veza transcendira uobičajene okvire i postaje izvorom zajedničke kreativne i duhovne inspiracije.

Opisujući samu sebe kao "skitnicu s gitarom i looperom", Aklea Neon oduvijek je bila nomadska duša. Njezina glazbena karijera započela je još u osječkom dječjem zboru Zumbići, a s vokalnim ansamblom Brevis proputovala je svijet, nastupivši čak i u prestižnom njujorškom Carnegie Hallu. Ta ljubav prema putovanjima i upoznavanju drugih kultura, od Perua do Bosne, utjecala je na njezin jedinstveni afro-soul i ethno-beats izričaj. Put do afirmacije na sceni nije bio lak. Nakon godina pjevanja u ansamblu, trebala joj je hrabrost da stane sama na pozornicu kao "one-woman-band".

Preselivši se u Zagreb, radila je u digitalnoj agenciji, no stresno okruženje gušilo je njezinu kreativnost. Donijela je hrabru odluku, dala otkaz i potpuno se posvetila glazbi, čak i po cijenu financijske neizvjesnosti. Šira javnost upoznala ju je 2020. godine na Dori, gdje je izvela svojevrsnu eko-himnu "Zovi ju mama". Na pozornici je tada, uz pomoć posebne tehnologije koja pretvara električne impulse biljaka u zvuk, "pjevala" zajedno s keljom i borom, poslavši snažnu poruku o potrebi očuvanja planeta. Taj nastup, inspiriran požarima u Amazoni, bio je prekretnica koja ju je predstavila kao beskompromisnu i originalnu umjetnicu.