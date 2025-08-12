VIDEO Thompson podijelio dosad neviđene prizore s koncerta u Sinju, evo djelić atmosfere

Marko Perković Thompson prisjetio se velikog koncerta održanog početkom kolovoza na sinjskom Hipodromu, za koji su organizatori tvrdili da je prodano čak 150.000 ulaznica. Na svojim društvenim mrežama objavio je snimku koja dočarava djelić vatrene atmosfere, a uz nju je citirao i stihove svoje poznate pjesme 'Zagora'. Očekivano, objava je izazvala lavinu emotivnih komentara obožavatelja koji su s nostalgijom pozdravili podsjetnik na, kako kažu, večer za pamćenje. Mnogi su istaknuli zajedništvo i energiju koja je vladala među publikom.

- "Kakav spektakl! Mislim da nitko ne može dočekati idući koncert", "Spektakl, bili smo i u Zagrebu i u Sinju. Oba posebna na svoj način i drugačija", "Gorilo je i nebo i zemlja", "Meni osobno jedna od najljepših pjesama sa Hodočasnika", "Umjetnik kakav se nikad više neće roditi" - nižu se komplimenti na račun glazbenika iz Čavoglava, a prizore možete pogledati OVDJE.

Spektakl je, na žalost, imao i svoju drugu stranu. Naime, početak Thompsonovog nastupa kasnio je više od sat vremena jer tisuće ljudi, unatoč tome što su imali ulaznice, nisu uspijevali na vrijeme ući u prostor Hipodroma zbog golemih gužvi. Problemi su se nastavili i nakon što su utihnuli posljednji akordi. Mnogi posjetitelji ostali su zarobljeni u svojim automobilima, satima pokušavajući izaći iz Sinja. Na prometnicama u gradu i okolici nastao je potpuni kolaps, a strpljenje okupljenih bilo je na velikoj kušnji.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

Dan nakon koncerta, svjestan svih poteškoća, oglasio se i sam Thompson. U emotivnom priopćenju zahvalio je svojim obožavateljima na dolasku, strpljenju i ljubavi te priznao razmjere problema s kojima su se suočili. - Znam da je veliki broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku - gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine - napisao je pjevač, otkrivši da je i sam bio žrtva kaosa.

Pjevač se u nastavku ispričao svima koji su bili pogođeni situacijom te je preuzeo dio odgovornosti. - Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući - poručio je Thompson. Unatoč svemu, zaključio je porukom zahvale: - Vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom - završio je pjevač.