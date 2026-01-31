Naša bivša misica o borbi s karcinomom: 'Biram vjeru umjesto straha. Odlazim na misu i molim za svoje bližnje'

Nekadašnja Miss turizma Hrvatske i dizajnerica nakita Ivančica Pahor prolazi kroz najteže životno razdoblje. Nakon što joj je u rujnu prošle godine dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova, svoju je borbu odlučila podijeliti s javnošću. U emotivnoj objavi na Instagramu otkrila je kako unatoč svemu uspijeva zadržati optimizam i vedar duh koji su je oduvijek krasili. - Mnogi me pitaju kako uspijevam ostati toliko pozitivna i vedra u situaciji u kojoj se nalazim i s dijagnozom koju nosim. Uvijek im kažem isto: ne mogu i ne želim biti drugačija. Bog nam je dao život kao zadatak, da iz njega izvučemo maksimum, bez obzira na okolnosti - započela je svoju objavu, ističući kako nikada u životu nije klonula, pa nema namjeru ni sada.

Ono što je njezine pratitelje posebno dirnulo jest priznanje o tome kako se nosi s emocijama. Ivančica je otkrila detalj koji svjedoči o njezinoj neslomljivoj volji i dubokoj vjeri koja joj daje snagu. - Od trenutka saznanja za bolest, kroz cijeli proces liječenja, nisam pustila ni jednu suzu. Ne zato što mi nije teško, nego zato što biram vjeru umjesto straha. Odlazim na misu, molim se za svoje bližnje, često čak i zaboravim pomoliti se za vlastito zdravlje - napisala je, dodavši kako tješi druge kada plaču zbog nje, jer ne želi da je itko doživljava kroz prizmu boli, već isključivo kroz snagu. Njezina bitka s teškom bolešću postala je tako simbol nade za mnoge koji se nalaze u sličnim situacijama.

Podsjetimo, put do dijagnoze bio je dug i iscrpljujuć. Godinama se borila s kroničnim umorom, oticanjem i osipom, no liječnici dugo nisu mogli pronaći uzrok njezinih tegoba. Tek nakon što joj je u rujnu 2025. godine na vratu izbila kvrga, potvrđen joj je limfom. Od tada prolazi kroz agresivne cikluse kemoterapije na zagrebačkom Rebru, a nakon toga je čekaju i zračenja. Iscrpljenost je ogromna, no Ivančica ističe kako joj je najveći motiv za ozdravljenje njezina kći Una, kojoj je najteže bilo priopćiti vijest o bolesti. Uz kćer, golemu podršku pružaju joj majka i brat, koje naziva svojim stupovima.

Svoju snažnu poruku, koja odjekuje izvan granica društvenih mreža, zaključila je riječima: - Ja se ne predajem. Ja sam ratnik. I dok god dišem, biram hrabrost, vjeru i svjetlo, čak i onda kada je najteže - poručila je hrabra Ivančica, čija je objava izazvala lavinu poruka podrške i ohrabrenja.