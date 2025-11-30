Naša bivša misica otkrila da boluje od karcinoma: 'Bože, u tvoje ruke predajem se potpuno, vodi me'

Ivančica Pahor, 43-godišnja poduzetnica i bivša Miss turizma Hrvatske iz 2000. godine, suočila se s jednom od najtežih vijesti koju osoba može primiti. Ivančica je putem društvenih mreža otkrila da joj je dijagnosticiran karcinom. Ova vijest šokirala je njezine pratitelje i prijatelje, s obzirom na to da je uvijek odavala dojam snažne i nezaustavljive žene koja uspješno balansira majčinstvo i posao. Njezinu potresnu objavu na Facebooku prenosimo u cjelosti:

"U ovim trenucima prolazim kroz svoju najtežu životnu agoniju i najveću borbu do sada. Liječničke pretrage potvrdile su dijagnozu karcinoma. Oni koji me poznaju znaju da je cijeli moj život bio velika i konstantna borba - padala sam, ali sam se uvijek iznova dizala. Nisam imala vremena ni za jadikovke, a ni za predah. Davala sam sebe do krajnjih granica, a sve samo zbog jedne želje: da moja obitelj bude sretna. Sve sam podredila radu, stvaranju, kreiranju, zapošljavanju, pomaganju — željela sam davati i stvarati korisno i lijepo, za opće dobro i za Vas. Sve što sam željela, ostvarila sam.

Najveće bogatstvo i životno ostvarenje imam u Uni. Oslonac i čvrstu stijenu u majci, požrtvovnost i predanost mog dragog brata. Otac je otišao tako prebrzo. Od malena sjecam njegovih rijeci “rad , rad i samo rad”. I to je ono što nam je utkao i ostavio u trajno nasljeđe. Kad pogledam iza sebe, vidim da sam ostvarila jako puno. Uvijek me nosila neka nadnaravna snaga i vjera da me ništa ne može slomiti. Ali život je nepredvidiv i ponekad nas iznenadi baš onda kad mislimo da smo najjači.

Ipak, ovo nije kraj, već samo novi početak. Spremna sam za ovu borbu i odlučna proći je uzdignute glave. Obećala sam dragom Bogu da ću iz nje izaći još jača i bolja u svakom smislu. Ovo breme prihvaćam s punom snagom i vjerom da i u njemu postoji razlog — možda je upravo sada došao trenutak da zastanem i predahnem te bolje spoznam nutrinu duše. Hvala ti, dragi Bože. U tvoje ruke predajem se potpuno. Vodi me", napisala je emotivna, ali i snažna Ivančica.

U komentarima je naišla na ogromnu podršku: - "Bog je uz tebe na ovom putu, vjeruj u Njegovu snagu i milost", "Ne daj se draga Ivančice", "Draga moja, pričale smo o tome neki dan i rekla sam ti, koliko god sad izgleda teško, sve će na kraju biti dobro. Šaljem ti puno, puno pozitivne energije i molim se za tebe" - neki su od brojnih komentara, a jedna pratiteljica je podijelila vlastitu potresnu priču:

- Draga moja, ne posustati, ne odustati, glavu gore i idi i preskoči još jednu prepreku. Govorim ti iz svoje kože, 2018. mi je mama umrla na rukama, a 2019. operirala sam zločudni tumor, bile su dvije operacije i zračenje. Godinu kasnije otkrili su da ima još jedna čudna izraslina, opet zračenje plus korona... Da ti ne jadikujem, prošlo je, danas je ok, pod kontrolom i idem dalje, ne stajem. Radim, brinem o kćeri s 12 dijagnoza, najgorih u mom i njenom životu. U kolicima je ali studira pravo tu u Zagrebu. Vozimo se na kojekakve rehabilitacije, kontrole, lijeka za nju nema, ima mišičnu distrofiju... Idemo dalje, želi postati javni bilježnik. To budemo ostvarili, ali ne odustati i ne posustati. Pusa od mene! - napisala je, a i ostali vjeruju da će Ivančica iz najveće životne borbe izaći kao pobjednica.