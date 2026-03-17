VIDEO Ana Rucner podijelila je detalje velike novosti: 'Da svi zajedno živimo u miru i zajedništvu'

Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner ponovno je obradovala svoje brojne pratitelje na društvenoj mreži Instagram. Ovoga puta riječ je o novom glazbenom izdanju nastalom u suradnji s diskografskom kućom Hit Records – pjesmi "Tebe ću", koja je dobila novo, akustično vokalno-instrumentalno ruho. Autor glazbe i teksta je Bože Bulatović, dok aranžman potpisuje Mihael Blum. U ovoj verziji Rucner svojim violončelom unosi posebnu dimenziju, obogaćujući pjesmu dubinom, toplinom i profinjenom emocijom koja dodatno naglašava njezinu poruku.

Govoreći o pjesmi, Rucner ističe kako u današnjem ubrzanom i često kaotičnom svijetu osjeća potrebu za tišinom i unutarnjim mirom: "U vremenu kada svijet djeluje nemirno, važno je ugasiti buku, zastati i prepustiti se melodiji koja šalje poruku mira i ljubavi. Već prvi stih – ‘U gomili svijeta – zablistat će osmijeh tvoj’ – za mene ima posebno značenje. Dok ga pjevam, obraćam se nebu i u tom osmijehu prepoznajem Božju ljubav, sigurnost, mir i nadu da ćemo svi živjeti u zajedništvu."

Prateći videospot snimljen je u studiju diskografske kuće Hit Records, a u njegovu je središtu Anin predivan vokal i prepoznatljiv, emotivan zvuk violončela. Iz Hit Recordsa poručuju kako ova akustična verzija donosi upravo ono što nam svima danas nedostaje – trenutak tišine, iskrenosti i nade. "Ovo nije samo novo izdanje, već i poziv na predah – mali glazbeni podsjetnik na vrijednosti ljubavi, nade i zajedništva koje nas povezuju", ističu.