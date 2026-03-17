SENIDAH stiže u Arenu Zagreb! Predstavlja 'Welcome to my world', jedva čekamo!

Dugo iščekivani trenutak je stigao, regionalna glazbena mega zvijezda, 10. listopada 2026. planira spektakularni glazbeno-vizualni doživljaj u zagrebačkoj Areni. S više stotina milijuna pregleda na YouTubeu i Spotifyju, Senidah je neupitno jedna od najvećih regionalnih glazbenih senzacija. Njezin nastup nikad nije samo koncert, već pomno osmišljeni audiovizualni show. Senidah publiku osvaja jedinstvenim glasom i snažnom karizmom, dok scenska raskoš od smionih modnih izričaja do vrhunske video produkcije obogaćene CO2 topovima, hladnim iskrama i vatrenim efektima svaku večer nastupa pretvara u nezaboravan doživljaj. Najavljeni koncert u Areni Zagreb bit će produkcijski vrhunac, postavljajući nove standarde domaće industrije zabave i predstavljajući spektakl kakav publika na ovim prostorima rijetko ima priliku doživjeti. Ulaznice su već sada dostupne na: Senidah ZAGREB 10. 10. 2026. 20:30 ulaznice | Eventim HR, ili OVDJE.

Koncert u Zagrebu je zamišljen kao putovanje kroz različite dimenzije njezina umjetničkog svijeta, od nezaustavljive snage i strasti do intimnih i emotivnih trenutaka koji su obilježili njezino stvaralaštvo. Kroz snažnu vizualnu produkciju, inovativne specijalne efekte i različite segmente showa, publika će imati priliku zakoračiti u prostor u kojem nastaju njezine pjesme, svijet emocija, sirove energije i unutarnjih stanja koja oblikuju njezinu glazbu. Publika u Zagrebu tako neće biti samo promatrač spektakla, već će na jednu noć postati neodvojivi dio njezina svijeta. Sa Senidah se, naime, nikada ne zna što slijedi, jer njezina sposobnost transformacije znači da je svaki nastup jedinstveno iskustvo, neponovljivo u svojoj estetici i izvedbi. „Ljudi osjete kad si iskren. Ja proživljavam svaku riječ i zvuk na pozornici. Moja glazba je moj mir, moj nemir i moj način da svijetu kažem tko sam, bez obzira na to razumiju li svaku riječ ili samo osjećaju energiju. Koncert u Zagrebu će biti podijeljen u više segmenata koji predstavljaju različite strane mene i mog stvaralaštva. Veselim se što ćemo zajedno proći kroz sve te faze i publici donijeti novo, jedinstveno i neponovljivo koncertno iskustvo“, poručuje Senidah.

Nakon spektakla u rasprodanoj Areni Stožice te čak tri vezana koncerta u beogradskom Sava Centru koji slijede, Senidah nastavlja nizati nastupe i po Europi. Uz Arenu Zagreb najavljeni su nastupi u Zürichu, Stockholmu, Malmöu, Göteborgu i Innsbrucku, i već sada je jasno da će 2026. godina biti u znaku njezine apsolutne dominacije, čime još jednom potvrđuje status međunarodno najrelevantnije izvođačice s ovih prostora.Senidah je slovenska pjevačica i kantautorica koja je u posljednjih nekoliko godina postala jedna od najutjecajnijih regionalnih glazbenih zvijezda. Široj publici probila se hit singlom Slađana iz 2018. godine, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trap i R&B hitova na Balkanu te označio početak njezina snažnog uspona na regionalnoj sceni. Ubrzo nakon toga objavila je debitantski album Bez Tebe, kojim je učvrstila svoj jedinstveni glazbeni identitet i potvrdila status nove generacije regionalnih zvijezda. Kroz tri studijska albuma – Bez Tebe, Za Tebe i Sen i Dah – Senidah je redefinirala

žanrovske granice regionalne pop i urban scene. Njezin najnoviji album Sen i Dah (2025.) smatra se njezinim najzrelijim i najemotivnijim izdanjem do sada, a u kratkom je vremenu ostvario više desetaka milijuna streamova na Spotifyju. S više od 1,4 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i glazbenim platformama, više od 1,1 milijun mjesečnih slušatelja na Spotifyju te više od 16 milijuna mjesečnih streamova na YouTubeu i Spotifyju, Senidah ima jednu od najvjernijih publika koja je prati širom Europe i svijeta.

Njezin utjecaj proteže se kroz brojne uspješne suradnje koje nadilaze regionalne okvire. Na međunarodnoj sceni ostvarila je i zapaženu kolaboraciju na hitu "100 %" s njemačkom rap zvijezdom RAF Camora, čime je dodatno proširila svoj utjecaj na tržišta njemačkog govornog područja. Novi iskorak ostvarila je i na latinoameričkom tržištu singlom Bandida, snimljenim na španjolskom jeziku u suradnji s meksičkom zvijezdom Adriel Favela. Njezini koncerti poznati su po impresivnoj produkciji i snažnoj scenskoj energiji. Nakon rasprodanih nastupa u Europi, SAD-u i Kanadi, kao i velikih regionalnih koncerata na pozornicama poput Tašmajdana, Arene Gripe, Spens i Arene Stožice, te rasprodanih dvorana Sava centra. Osim po glazbi, Senidah je prepoznata i kao snažna kulturna figura te modna vizionarka. Njezin upečatljiv stil i autentičan vizualni identitet donijeli su joj brojna priznanja. Zbog jedinstvenog vizualnog identiteta i hrabrog modnog izraza često je nazivaju kraljicom transformacija. Kao brend ambasadorica surađivala je s brojnim globalnim brendovima. Senidah u novu fazu karijere ulazi s najambicioznijim produkcijama do sada, razvijajući inovativne koncertne koncepte i projekte pod vlastitim brendom SNDH.