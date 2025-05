Naš poznati 25-godišnji influencer kupio je stan i otkrio koliko ga je platio i koliko ga košta renovacija

Kupio sam stan! Smijem se jer je moj. Smijem se jer treba renovaciju od temelja do plafona. S druge strane, meni se banka smije idućih 20 godina. Ali znate kako kažu – život je lijep - nedavno je influencer Marko Vuletić (25) s pratiteljima podijelio informaciju kako je kupio stan u Zagrebu. Sada je u novim objavama na TikToku počeo objavljivati i videa u kojima pratitelje vodi kroz renovaciju stana te im je otkrio i koliko je platio ovaj stan i koliko novaca će izdvojiti za renovaciju. Marko u jednom od videa priča kako njegov novi dom ima 70 četvornih metara i za njega je izdvojio ukupno 195.000 eura. - Tražio sam starogradnju iz 70-ih godina jer volim taj tip zgrada. Sviđa mi se što su susjedi stariji, sve je mirnije, a i jeftinije nego u novogradnji. Kvadrat me izašao 2.785 eura, što smatram odličnim s obzirom na to da zgrada nije oštećena u potresu - rekao je Marko u videu.

Raspored stana odlučio je promijeniti i krenuo je u adaptaciju stana za koju će, ako ne bude nepredviđenih troškova, izdvojiti 40 tisuća eura. U videima renovacije pokazao je pratiteljima kako je zamislio novi raspored stana, koje zidove je rušio i kakve promjene je uveo u prostor. - Kada se svi kvadrati zbroje, stan me izašao 195.000 eura, a adaptacija zasad 40.000. Bi li rekli da sam prošao dobro ili me oderalo? - pitao je Marko svoje pratitelje na društvenim mrežama. U komentarima su mu pratitelji pisali svoja iskustva i razmišljanja, neki misle kako je to previše novaca, a drugi smatraju da je ok prošao.

- Dobro si prošao za adaptaciju, ja sam toliko dala za 70m2 kuće s tim da smo dio sami radili inače bi bilo i više. Obzirom na cijene u Zagrebu, dobro si prošao..samo ovi kaj ne prate tržište zadnje dvije godine mogu reci da je previše. Marko budi ponosan da ćeš imati svoj stan. Cijena nekretnina samo raste i uvijek ćeš moći dobiti uložene novce. Jedva čekam da ga urediš. Skoro 200k za stan, kojem je potrebna potpuna renovacija je previse. Koliko si ti platio renovaciju stana toliko sam skoro ja 2017 platio stan (malo vise). Ali ok imaš super balkon. Svi znaju komentirati mane i kako je netko prošao, a pola ih nije nikad niti tražilo nekretninu za kupiti, a kamoli kupilo. Isto tako svatko ima preferirani kvart i naravno da neki kvartovi drže cijenu. Svaka čast, ja mislim da si sa današnjim cijenama dobro prošao, a dobri majstori su jako skupi u Zagrebu, općenito su i cijene renovacija skočile duplo. Meni to i nije nešto povoljno. Za taj novac kuću od 100 kvadrata napraviš. Barem je tako meni ispala neka računica. - bili su neki od komentara.

