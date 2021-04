Duje ćaleta Car i njegova zaručnica očekuju prinovu: Znamo spol bebe

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta - Car i njegova zaručnica Adriana Đurđević ove godine će postati roditelji.

- Osjećam se jako dobro, u drugom sam tromjesečju i moram priznati da sam samu sebe iznenadila koliko sam opuštena i poletna. Ima u meni nešto drukčije, ali više to osjećam emocionalno nego fizički. Znamo spol naše bebice, ali to bismo u ovom trenutku zadržali za sebe - rekla je Adriana u razgovoru za Story.

Nedavno je ovaj par, kojeg često zovu i hrvatskim Beckhamima, objavio i zaruke i tada se Adriana pohvalila predivnim zaručničkim prstenom i napisala: Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always. - napisala je 28-godišnja Adriana kada se pohvalila zaručničkim prstenom. Par je u vezi oko četiri godine a upoznali su se u Zagrebu.

Adriana je studij prava završila u Splitu, a u slobodno vrijeme bavila se modelingom a prije toga dugo je trenirala i tenis. Modelingom se počela baviti jer joj se i starija sestra time bavila i često ju je pratila na snimanjima i revijama i s vremenom kada joj je sestra prestala s modelingom Adriana je ušla u taj svijet. S pet godina mlađim dečkom Dujom živi u Marseilleu gdje Duje igra za Olympique de Marseille.

