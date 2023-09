Naš influencer progovorio o vršnjačkom nasilju: 'Bacali su klupe na mene, tukli kišobranima'

Jedan od naših najpoznatijih influencera Marko Vuletić (25) sa svojim pratiteljima često progovara o najvažnijim životnim temama i psihologiji odgoja, a često detalje priča i u svom podcastu "Šta je s glavon?", kao i na TikToku.

U jednom od posljednjih videa na TikToku prisjetio se i svog odrastanja koje nije bilo nimalo lako zbog vršnjačkog nasilja.

"Cijeli život ću pamtiti imena koja su me u djetinjstvu zlostavljala. Nisi samo ti prošao kroz to. Ja ću ti ispričati kako je to izgledalo kod mene. Tukli su me kišobranima, bacali klupe na mene, i sad naćuli svoje uši... Samo zato što sam nosio maslinasto zelene hlače. Ja sam cijelo odrastanje bio trn u oku nekome tko nije bio zadovoljan sa samim sobom i onda je to izlazilo preko mene u obliku agresije. I tad kad se to dešavalo, ja sam mislio da sam ja kriv. Zašto se ja jednostavno ne mogu uklopiti u sredinu? Zašto ja ne mogu biti kao svi drugi i igrati nogomet? Što je to u meni da ja to ne mogu napraviti? Ja danas pamtim tim ljudima imena. I onima koji su htjeli doći i zapaliti mi kosu, koji su se smijali da je netko bacao klupu na mene, a nisu ništa napravili. I sve to dolazi iz obitelji. Meni je jedino žao što ja te ljude nisam mogao pogledati u oči i reći im: ‘Žao mi je što nemaš ljubav koju sam ja imao‘. Ja imam toliko dobre roditelje koji su uvijek sa mnom razgovarali i vodili brigu da sam ja sretan i zadovoljan. I vjerujte, sve to prođe. Danas imam 25 godina, odrastao sam i na spomen tih ljudi meni samo bude žao. Kao mali zaključak, mislim da svi zajedno možemo puno više napraviti nego nekoga maltretirati”, zaključio je Marko u videu koji je podijelio.

Pratitelji su oduševljeni njegovom iskrenošću i želji da o svemu progovara na društvenim mrežama.

"Hvala ti što o tome pričaš. Žao mi je što si to prolazio", "Marko, volimo te", "Svaka čast Marko", "Divan si", "Bravo", "A pogledaj se sada", "Pamtim i ja, pamtit ću do kraja života", "Povraćala sam svaki dan prije škole jer sam znala šta me tamo čeka. Čak i nakon 15 godina kada se sjetim, zaplače u meni ono nevino, dobro, jadno dijete", samo su neki od komentara.

Marka na YouTube kanalu prati 313 tisuća ljudi, na Instagramu 273 tisuće, a na TikToku više od 303 tisuće ljudi.

Marko je inače prije godinu dana počeo snimati svoj podcast, a ovog ljeta u jednoj je epizodi progovorio i o neugodnoj situaciji u koju ga je dovela Maja Šuput na njezinom koncertu u Splitu.

"U tom periodu Maja i ja smo se već znali, radili smo par kampanja zajedno. I kao hajde, došla je u Split i doći ću s prijateljima u klub malo je poslušati, vidjeti kako je, što je, znam da je ona teška partijanerica", započeo je Marko priču i rekao kako obično kad izlazi, drži se u pozadini gdje nije prevelika gužva kako bi se i on malo opustio.

Nakon što je sjeo za stol, primijetilo ga je nekoliko ljudi koji su se htjeli fotografirati, a to je vidjela i Maja.

"Uhvati Maja moment di sam ja u klubu i ona mene, ljudi, izvede na scenu. Ja čovječe s Majom Šuput plešem", prisjeća se Marko kako je nosio dugu majicu, ‘timbe‘ na nogama te plesao i skakao s Majom.

"To je bilo presmiješno, ali sad kad se sjetim toga uhvati me 'cringe'. Imao sam 20 godina. Što da ja radim s Majom Šuput? Pojela bi me za doručak žena!", opisao je influencer. "Ali nema veze, ja sam to onako 'muški' odradio, stao tamo, nije me bilo previše sram izvanka, unutra sam vjerojatno umirao od muke. Zamisli što je izaći ispred 600 pijanih ljudi, bolje ne!", zaključio je Marko.

Mladi Trogiranin u vrlo kratko vrijeme zašao je u srca svojih pratiteljica, ali i pratitelja. Gotovo svakodnevnim videima iz svog života često zabavlja pratitelje, a mnogi su ga okarakterizirali kao jednog od 'prizemljenijih' influencera. Nakon završene Grafičke škole u Splitu, odvojio se od roditelja i preselio u Zagreb, gdje lakše plasira svoju kreativu kroz fotografije, grafički dizajn i marketing, a odmah je otvorio i svoj obrt 'Kreativni kutak' koji je registriran kao agencija za prodaju i promidžbu.

