Ecija Belošević pokazala kako je uredila stan za bebu: 'Po mjeri'

Voditeljicu Eciju Belošević (36) dijeli manje od tri mjeseca od poroda, a kako izgleda u šestom mjesecu trudnoće često pokazuje pratiteljima na društvenim mrežama. No, sad je pokazala nešto pomalo drugačije.

Naime, snimila je svoju kuhinju i dnevni boravak i pokazala pratiteljima kako je uredila stan u kojemu živi sa suprugom Goranom Beloševićem.

Kupila je nove stvari, kako ističe, za bebu po mjeri, a detalje je pokazala u videu. Tu se tako nalazi blagdanski stol s neobičnim postoljem, bež zavjese, kauč, kuhinja i stolice. Ranije je Ecija pokazala i kako izgledaju spavaća soba i kupaonica, koje su također u svijetlim bojama.

Foto: Screenshot

Voditeljica i njezin suprug prije dva mjeseca su svojim pratiteljima i javnosti otkrili da očekuju prinovu, a nedavno su otkrili da će dobiti sina. - Sretni i zahvalni. Hvala ti živote i hvala mali anđele što si nas izabrao za roditelje - objavila je voditeljica u srpnju uz fotografiju na kojoj joj suprug, bubnjar grupe Pravila igre ljubi trbuh. Nekoliko dana nakon toga, odlučila je ipak podijeliti i tužnu stranu svoje trudnoće. Naime, Ecija je tada napisala kako je nosila blizance, ali se nažalost jedan plod prestao razvijati.

- Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “Za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali ok, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo bit i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način - napisala je Ivušić.

