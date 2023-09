Bahra zamjerila Stjepanu da ne pazi na čistoću: 'Bojim se nove šuge'

U sinoćnjoj epizodi showa "Ljubav je na selu" djevojke su stigle na imanja kod farmera, a najviše rigovora imale su Ranka i Bahra, koje su Stjepanu zamjerile da nije očistio kuću.

- Mi se bojimo da nećemo dobiti kakav osip, ja sam osjetljiva na razno-razne osipe jer pazim na čistoću, vjerujem da i ostale cure isto tako, rekla je Bahra i dodala kako zna da je to muškarac u godinama.

- Meni se to gadi, ja se bojim neke nove šuge, koja mi ne treba, rekla je Bahra. Ranka je dodala kako i nju guši jer ima problema sa srcem. U sobu je stigao Stjepan koji je pitao djevojke imaju li kakvih problema.

- Evo Stjepane, mi smo htjele da se posteljina presvuče, da bude malo svježije za nas. Trebalo bi i oprati prozore, mogla se naći neka ženska ruka da to malo poredi prije našeg dolaska, rekla mu je Bahra, a Stjepan je dodao da je on čekao njih da dođu i to naprave.

- Ja kao tvoja 'zlatna djevojka' nisam trebala doći i to doživjeti - poručila mu je i Ranka.

- Nisam očekivala komfor i hotel, ali sam očekivala pristojnu seosku sobu, kazala je Bahra i predložila da se presele u neke apartmane u blizini, a da kod Stjepana dođu obavljati zadatke.

- To nije normalno, ona traži hotel, a doma nema to, potužio se Stjepan.

- Ja sva treperim, ne mogu se smiriti, rekla je Ranka. Na kraju su Bahra i ona same počistile svoju sobu.

Ante je svojim damama pokazao smještaj u kojem će boraviti idućih dana. ''Važno da je krevet udoban i tvrd'', poručila je Klara, dok je Milena podbola konkurenciju pitanjem hoće li ona spavati zajedno s farmerom.

"Ne vjerujem da će biti nekih turbulencija'', poručila je pa odabrala sobu koja joj najviše paše po feng shuiju.

''Mislim da bi me Milena željela u svojoj sobi'', bio je siguran farmer dok je Milena po podovima tražila ima li koji tajni tunel koji vodi sve do Antina kreveta. A kod Ivana trzavice među damama se nastavljaju, Samanta je ponovno poručila kako joj je Tihana dosadna i naporna. Upravo je Tihana dobila vlastitu sobu, dok su Gabi i Samanta postale cimerice.

''Najlakše mi se ušuljati u sobu Samanti jer mogu kroz prozor ući'', kovao je planove farmer. Mijine djevojke i dalje su bile oduševljene njegovim gostoprimstvom i ljubaznošću, no Brankica baš nije bila zadovoljna što je Ksenija dobila sobu u kojoj će biti sama.

Ako vam je tijesno, ima kod mene mjesta'', poručio je Brankici i Kati, koje su trebale dijeliti sobu i krevet.

Brankovim damama Smilji i Rivi njihova se soba nije nimalo svidjela, a svom farmeru zamjerile su što se u njoj jako osjeti miris laka za parkete i boje nakon što je svježe oličio zidove. ''Ne znam bi li mogla zaspati noćas u njoj'', poručila je Smilja, a Branko se pravdao da je dao sve od sebe.

Smilju je brinulo što soba u kojoj će spavati nema ključ, no farmer ju je uvjeravao da se nema oko čega brinuti: ''Ako one uđu u sobu, to je kod mene zaključana soba. Nema ulaženja, mogu biti sigurne milijun posto''. Radoslav je curama od samog početka obećao luksuz pa je tako odlučio Ines smjestiti u, po njemu, najbolju sobu, Suzanu u sobu s najboljim pogledom, a Irenu u prizemnicu. ''Ti si radna žena. Ja se budim u pet. Ti imaš zadatak sa mnom ići u nabavu, da ne budimo princeze koje su na katu'', poručio je Rade Ireni. ''Tko se ne bi mogao vidjeti kao gazdarica ovog imanja!'' dodala je Ines.

Antine cure nastavile su u veselom raspoloženju pa su se šalile na svoj, ali i njegov račun. ''Mijenjam prebivalište'', poručio je farmer, vidno sramežljiv. ''Ante je osoba koja neće reći što mu smeta, nego će trpjeti ta peckanja i podbadanja. Dokle će imati te debele živce za to, to zbilja ne znam!'' zaključila je Lena. Farmer Branko uživao je u društvu svojih gošća pa ih je ponudio i slasnim lubenicama: ''Nakon dvije godine konačno sam malo živnuo''. Riva je zamjerila Branku i Smilji što su se u jednom trenutku tijekom dana osamili. ''Riva je višak u našoj romantičnoj priči'', poručila je Smilja, ''Ljubomorna je što sam ti ja najdraža''. ''Moglo bi biti svega, pucanja dasaka'', rekao je farmer tajnovito.

''Ja sam stvarno u nju zaljubljen. Smilja mi je nešto posebno od sviju žena'', razdragano je priznao Branko, dodavši da bi zbog nje preplivao i Dunav.

Branko je za kraj dana svoje dame upoznao sa članovima obitelji. Najmlađi Farmer Ivan i njegove cure odlučili su prvu večer završiti pečenjem kukuruza, a trzavica nije nedostajalo. Tihana je Samanti zamjerila što cijelo vrijeme šuti: ''Nije primjereno ponašanje u društvu. Idi kući onda ako ti se ne sviđa!'' ''Tihana je izuzetno nametljiva, želi biti u prvom planu, da je glavna'', stala je u cimeričinu obranu Gabrijela.

Mijo je svoje cure odlučio upoznati s rođakom Lukom te ih iznenaditi zabavom uz koktele, a njih je to opet oduševilo. ''Pozvao sam rođaka da upozna Katu, pa da malo razbije tu njenu zaljubljenost, da malo baci pogled i na njega'', otkrio je svoj tajni plan farmer, koji je već primijetio da Kata gaji velike simpatije prema njemu još od prvih spojeva, a on joj ne želi davati lažnu nadu.

Večer je završila veselom pjesmom i plesom. ''Kemiju ne mogu reći da osjećam jer su tu neke godine između nas, ali ne znam, vidjet ćemo, idu dani. Premalo se znamo'', poručila je Suzi pa zaplesala s Radom.

