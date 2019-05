Naš čovjek na mostu 'Star Treka': 'Ostvario sam svoj dječački san'

Zvjezdane staze najpoznatija su i najomiljenija SF serija svih vremena koja već desetljećima pomiče granice televizijske produkcije. Milijuni obožavatelja diljem svijeta maštali su o tome da se nađu na mostu čuvenog Enterprisea, a ta želja nedavno se ostvarila i jednom Hrvatu. Šibenčanin Ante Deković (37) u Hollywoodu radi na specijalnim efektima, pa je tako potpisao i vizualne efekte za seriju “Star Trek: Discovery”. Njegov rad nagrađen je i pojavljivanjem u posljednoj epizodi druge sezone “Discoveryja” u kojoj ga možemo vidjeti na mostu Enterprisea, odmah iza leđa kapetana Christophera Pikea.

– Rođen sam u Šibeniku, u kojem sam živio do devete godine kada mi je otac dobio posao u Njemačkoj kao profesor u Akademiji za videodizajn. Zahvaljujući njemu sam od malih nogu imao pristup kamerama, videorekorderima i kompjutorima. Prve montaže radio sam već s 10 godina, snimao sam filmove s televizije te iz njih izbacivao reklame. Nešto ozbiljnije počeo sam se time baviti 1996. godine. Naime, svakog ljeta dolazio sam u Šibenik i skejtao s prijateljima. Kako smo svi pratili videa skejtera, odlučili smo snimiti i svoj video. Posudio sam od tate kameru i nakon što bismo u Šibeniku snimili video, montirao sam ga u Njemačkoj i dodao glazbu – priča nam Ante koji je u Njemačkoj završio i audio-vizualni zanat. Tu je dobio najbolje znanje jer je mjesec dana išao u školu, a tri na praksu.

– Sprijateljio sam se s Dirkom Konopatzkim koji je bio stručnjak za vizualne efekte. Gledao sam kako on radi efekte na kompjutoru i shvatio da me to zanima. Nakon nekog vremena ostao sam jedini u tvrtki koji može odraditi te stvari, pa sam tu kao freelancer radio sve do odlaska u SAD 2005. – dodaje Ante koji se na odlazak preko bare odlučio jer u Njemačkoj tada nije bilo filmova u kojima bi mogao raditi na vizualnim efektima. Shvatio je da je jedino u Hollywoodu mjesto za njegove talente.

– Počeo sam kao praktikant u jednoj producentskoj tvrtki. Nisu bili specijalni efekti, no mislio sam da mi uz reference koje sam imao neće biti problem naći posao. Upoznao sam dosta ljudi, ali svi su mi govorili da je lijepo to što sam napravio, ali da oni ne znaju ni jednu od tih njemačkih serija. Već kad sam izgubio svaku nadu i razmišljao o povratku u Njemačku, prijateljica mi je javila da tvrtka za koju radi traži ljude za novi projekt. Rekla mi je da moram doći na razgovor k Volkeru Engelu. A to je ni manje ni više nego čovjek koji je dobio Oscar za vizualne efekte za film “Dan nezavisnosti”. Izgleda da sam mu se jako svidio jer mi je nakon nekoliko dana ponudio posao – kaže Ante, koji je otad radio na mnogim poznatim serijama i filmovima kao što su “2012.”, “Igre gladi”, “Igra prijestolja”, “Pravi detektiv”, te “Star Trek”, a posebno izdvaja seriju “Bermudski trokut” (“The Triangle”), za koju je njegova ekipa dobila Emmy, te “Da Vincijeve demone”, za koje je samostalno nominiran za Emmy.

– Upoznao sam mnogo poznatih redatelja i producenata, a najveći dojam na mene ostavio je Roland Emmerich. Biti na setu s njim i vidjeti kako funkcionira i razmišlja nešto je što ni jedan “making off” ili filmska škola ne mogu pokazati. Oduševio me i Peter Weller, ipak je on Robocop. Jedan od meni najdražih redatelja je Jonathan Frakes, ljubiteljima “Star Treka” poznat kao William Riker. Kao obožavatelju serije, to mi je bilo jedinstveno iskustvo. Inače, Frakes je legenda i jedna od najboljih osoba koje sam upoznao. Kad se vidimo, imam osjećaj kao da se znamo sto godina – priča nam Ante, kojemu rad na vizualnim efektima “Discoveryja” nije bio dovoljan.

– Gledajući neke stare epizode, shvatio sam da je u prošlim serijama “Star Trek” dosta ekipe imalo gostujuće uloge. Kao veliki obožavatelj, odlučio sam i ja pokušati. Zatim sam otišao do svoga prijatelja Olatundea Osunsanmija koji je radio dvije finalne epizode druge sezone, i pitao mogu li gostovati. On se nasmijao i rekao: “Naravno da možeš. Koju ćeš ulogu?”. Pošto se nisam ni u snu nadao da mogu biti na Enterpriseu, rekao sam da bih bio pilot zvjezdanog lovca. Kako to obično biva, prva uloga koja je brisana bila je upravo ta. Bio sam razočaran, no Olatunde mi je rekao da ima za mene nešto drugo. Mislio sam da će biti nešto sitno, kad ono na kraju ispadne da su me čekala četiri dana snimanja i uloga Spockova zamjenika. Ni u snu se nisam nadao da će tako ispasti, da ću biti na mostu najpoznatijeg televizijskog svemirskog broda – kaže Ante, kojeg su oduševili i glumci u seriji, odreda pristupačni, što u mnogim projektima nije bio slučaj.

– Soniqua Martin-Green (Michael Burnam) svaki dan kad se pojavi na setu pozdravi svakog pojedinačno, Anson Mount (Cristopher Pike) je povučeniji, ali također dobar, Doug Jones (Saru) je duša od čovjeka. Najviše sam se sprijateljio s Ethanom Peckom koji glumi Spocka. Lik je legenda – oduševljeno će Deković kojem se svidjelo ispred kamere. Kaže da nije imao tremu jer je radeći dvije godine na seriji dobro upoznao glumce te su mu pomogli.

– Moram priznati da treba puno koncentracije da ponovite istu stvar sto puta, no ponovio bih to iskustvo. Kad sam vidio sebe u seriji, izgledalo mi je kao da je to netko drugi – kaže Deković te nam otkriva da Hollywood nije što je nekad bio. Pazi se na budžet svakog filma i serije, a najviše se snima u Atlanti, ali i u Kanadi. Upravo je u Torontu sniman dio serije “Discovery” jer se ondje produkciji vraća čak 30 posto iznosa.

– Drago mi je da se snima i u Hrvatskoj. Volio bih doći ovdje snimati, no problem je što imamo odlične lokacije, ali nemamo infrastrukturu kao druge europske države.

Ante Deković ovih dana ponovno ima pune ruke posla. Nedavno je počelo snimanje serije “Picard” u kojoj je ulogu legendarnog kapetana Enterprisea ponovio Patrick Stewart. No, informacije o seriji su zasad tajna, pa ni od Ante nismo uspjeli doznati detalje. A nakon “Picarda” vraća se na rad vizualnih efekata u “Discoveryju”, a možda ponovno i kao glumac.

