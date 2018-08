Patrick Stewart ponovno kapetan Picard u Zvjezdanim stazama

Sir Patrick Stewart koji je godinama u serijalu Zvjezdane staze glumio kapetana Jean-Luca Picarda, vraća se nekadašnjoj ulozi, ali u novim epizodama serije, piše u nedjelju BBC.

Glumac je vijest objavio u subotu nakon višemjesečnih nagađanja, na godišnjoj konvenciji Zvjezdanih staza održanoj u Las Vegasu.

CBS Television Studios i Alex Kurtzman sklopili su ugovor u skladu s kojim će slavni filmski scenarist na Zvjezdanim stazama nastaviti raditi idućih pet godina.

Sir Patrick (78) porijeklom je Britanac, a Picarda je glumio u 178 epizoda popularnog sci-fi serijala između 1987. i 1994. te u još četiri filma.

"Uvijek ću biti iznimno ponosan na to što sam bio dio serije "Zvjezdane staze: Nova generacija", no kada je u proljeće 2012. pala zadnja klapa uistinu sam pomislio da je mojoj ulozi u serijalu došao kraj", kazao je ovaj šekspirijanski glumac koji živi u New Yorku.

Pojedinosti o novoj seriji još uvijek su obavijene velom tajne, uključujući naziv i početak prikazivanja.

Zvjezdane staze su kulturološki fenomen vrijedan više milijarda dolara koji je 2016. "navršio" 50 godina.