Najveći celebrity prekidi u 2020. godini: Ove ljubavi svoja iskušenja nisu izdržala

Dok su neki izrekli sudbonosno da s mišlju da će zajedno biti 'i u dobru i u zlu', drugi su tek sanjali o tome. No, i jednima i drugima su se ljubavni planovi ipak poremetili te su si rekli zbogom. 2020. godina bila je zasigurno svima puna iznenađenja i negativne, međutim ovi parovi imaju još jedan razlog zbog kojeg jedva čekaju njezin kraj. Razvod koji je gotovo sigurno obilježio ovu godinu jest onaj voditeljice Doris Pinčić i Borisa Rogoznice. Nakon nekoliko dana šuškanja početkom lipnja o trzavicama u braku i mogućem razvodu mladog para Pinčić Rogoznica, oni su sami odlučili ispričati svoju stranu priče. Voditeljica je tako potvrdila na svom Instagram profilu kako su glasine točne.

Foto: Instagram

"U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopće jer stvarno mislimo da ima puno važnijih stvari o kojima bi se u Hr trebalo pisati i pričati ali ajde… Iako već neko vrijeme nismo životni partneri i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili. Nema drame, svi su živi i zdravi i idemo dalje hrabro i s osmijehom. Više ništa nemamo za reći o tome,niti se tiče IKOG osim naše obitelji i molimo sve da to poštuju. Hvala svima na razumijevanju", napisala je Doris na svojem Instagram profilu uz zajedničku obiteljsku fotografiju, a isto je napravio i njezin bivši suprug. Glasine su počele nakon što njih dvoje neko vrijeme nisu viđeni zajedno, a Doris se na objavama koje su prethodile potvrdi razvoda pojavljivala bez vjenčanog prstena. Iako je Boris tvrdio kako bračna nevjera nije kumovala kraju ljubavi, zagrebačka glazbenica Alex Ognjena početkom je kolovoza izišla u javnost s tvrdnjama kako je od 2016. do 2019. godine imala aferu s Rogoznicom. Alex je tada medijima priznala da je Borisa upoznala na jednom predavanju prije otprilike tri, četiri godine, a on ju je odmah pitao za broj pa su se počeli dopisivati. Glazbenica se s njim dopisivala svakodnevno pune tri godine. Piznala je i detalje poput onih da su se u prepiski mogle naći i eksplicitne fotografije i snimke, a iako je Boris isprve negirao, kasnije je popustio pritiscima javnosti i priznao da je u "trenutku osobne slabosti popustio muškim hormonima" i napravio pogrešku za koju je kazao da će ga pratiti cijeli život. Kako je rekao tada, najviše mu je bilo žao što je povrijedio obitelj i prijatelje.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Još jedan razvod prodrmao je hrvatsku estradu, a radi se pjevaču Mladenu Grdoviću i njegovoj, sad već bivšoj supruzi Brankici koji su 'točku na i' njihovog braka stavili nakon 22 turbulentne zajedničke godine. Njihov brak službeno je okončan na Općinskom sudu u Zadru kada je ovog svibnja Brankica podnijela tužbu protiv 12 godina starijeg pjevača radi razvoda braka. Sud je njezinu tužbu potvrdio u kolovozu zaključivši kako nema šanse da se par pomiri. Ona je u svom iskazu sudu rekla kako su im bračni odnosno trajno poremećeni i nije vidjela više mogućnost zajedničkog života. Grdović se na ročištu koje je održano u lipnju usprotivio ovome i nije htio da se razvedu. Na spomenutom ročištu u lipnju Grdović navodno u odgovoru na tužbu svoje supruge nije dao nikakve dokaze koji bi pokazali kako im bračni odnosi nisu narušeni. Međutim, sud je uvidom u rješenje Prekršajnog odjela od 13. svibnja, pisao je Zadarski.hr, doznao da njihov brak nikako nije “idila” s obzirom da je Grdoviću određena mjera opreza zabrane približavanja na udaljenost manjoj od 30 metara, uspostavljanja i održavanja veze s Brankicom sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. U obrazloženju presude Općinskog suda u Zadru piše kako su ispunjeni svi uvjeti za razvod braka.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 28.10.2017., Arena Zagreb, Zagreb - Prijateljska rukometna utakmica Hrvatska - Slovenija.Tatjana Juric i Ivan Zubak. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Iako su radijska voditeljica Tatjana Jurić i poduzetnik Ivan Zubak nakon prekida 2018. ljubavi pokušali dati novu šansu, ipak im nije uspjelo pa je tako lijepa voditeljica početkom studenoga potvrdila raskid. Tatjana već neko vrijeme nije nosila prsten, no nije htjela ništa potvrditi ni opovrgnuti. Međutim, za medije je kasnije kazala kako se prekid zaista dogodio te da mu je kumovao izostanak svega onoga što jedan takav prsten simbolizira.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 31.03.2017., HNK, Zagreb - Dolazak uzvanika na Vecernjakovu ruzu, dodjelu medijskih nagrada za 2016. Zoran Sprajc, Danka Derifaj, Mojmira Pastorcic. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Omiljeno lice RTL-a, voditeljica te urednica Mojmira Pastorčić od ovog je svibnja opet solo, a da više ne ljubi Marka Vargeka, kolegu sportskog novinara, urednika i voditelja, doznao je Story. On se naime, prema njihovim saznanjima, tada već odselio iz njihova zajedničkog stana i to nakon pet godina veze. Poznata po svom čvrstom obraćanju, ali i suzdržanosti pri intervjuima, Mojmira je još početkom ove godine govorila o svom dečku Marku, ali čini se da to više nije slučaj.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 05.07.2020., Zagreb - Docek izbornih rezultata u stozeru Stranke rada i solidarnosti u Praskoj ulici. Natalija Prica Oreski. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Uskoro bivši suprug Bandićeve bliske suradnice Natalije Prica-Oreški samoinicijativno se početkom prosinca javio medijima i priznao kako je njihovoj ljubavi došao kraj, pisao je Zagreb.info. Naglasio je kako ne želi da ga se i dalje povezuje u medijima s Natalijom Prica – Oreški, koja je inače članica predsjedništva Stranke rada i solidarnosti, gradska zastupnica, bivša Miss Universe Hrvatske i stomatologinja po struci. Kazao je pritom kako već duže vrijeme ne žive na istoj adresi te da je postupak rastave braka u tijeku, a zamolio je i da se njegovo ime i fotografije više ne povezuju uz njezin lik i djelo jer to 'ugrožava njegov ugled i integritet'. Početkom mjeseca u javnost su dospjele fotografije zajedničkog posjeta 65-godišnjeg Milana Bandića i 32-godišnje članice predsjedništva njegove stranke jednoj zagrebačkoj krznariji u kojoj se inače prodaju luksuzni odjevni predmeti, što je odmah odjeknulo u javnosti. Njezin uskoro bivši suprug još se početkom godine fotografirao s njom i zagrebačkim gradonačelnikom, što je znak da se prekid ljubavi dogodio ove godine.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL 29.10.2019., palaca Dverce, Zagreb - Modna revija Duchess modnog brenda Snjezane Mehun. Zlatko Matesa, Bojana Maglaic. Photo: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Premda se još u srpnju ove godine, dok su šetali zaljubljeno na zagrebačkoj špici, činilo da im ruže cvjetaju kao prvog dana, ponovno smo svjedoci toga da ništa nije onako kako se čini. Naime, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova dugogodišnja djevojka ekonomistica Bojana Maglaić prekinuli su ljubavnu vezu. Njihovoj ljubavi nije kumovala razlika u godinama preko tri desetljeća, niti to što je Bojana višlja za glavu od Zlatka, ali za razliku od mnogih parova koji provedu toliko vremena zajedno, oni su se razišli u mirnom i civiliziranom tonu s lijepom uspomenom na zajedničke trenutke. Prije godinu dana je izjavio kako ne planira idući brak, a inače se u tim vodama okušao čak tri puta. S bivšim partnericama ostao je u dobrim odnosima, a Bojanu je upoznao nakon prekida veze s 32 godine mlađom mongolskom manekenom Tujom koju je upoznao u pustinji Gobi. S prvom suprugom Biserkom ima sina Zlatka, a od druge supruge Jasne rastao se nakon 13 godina braka. Treću suprugu, 16 godina mlađu Sanju Gregorić, kći Franje Gregurića, oženio je u tajnosti 1994. godine u Mariji Bistrici. U tom braku dobio je kćer Elu, a rastao se od Sanje nakon 13 godina braka.

Foto: RTL

Sara Sitarić i Marino Marušić, par koji se upoznao i zaljubio u showu "Život na vagi", ovog je kolovoza prekinuo svoju vezu, a nakon što je Sara kazala kako su im se razišle životne vrijednosti, prekid je za RTL potvrdio i Marino. "Da, prekinuli smo. Na daljinu je malo zafrknuto održavati vezu. A ona ima i faks koji je sad upisala i fokusirana je na to. Ona je dobra cura, predobra, nisam ja za nju. Nedostaje mi, ali i ja sad puno radim pa ne mislim toliko o tome", kazao je Marino koji živi u Zadru, dok je Sara u Ladimirevcima. "Mislim da je to gotovo. Ne mogu sad razmišljati o tome kad smo tek završili, tko zna, možda se nekad i pomirimo, ali trenutno je ovako", priznao je Marušić.

Foto: RTL

Još je jedna romansa iz RTL-ovog showa završila neslavno. Naime, farmer Miro Vojvodić i njegova kandidatkinja Tatjana Štulina činili su se kao jedan od skladnijih parova u showu 'Ljubav je na selu', no ljubav je svejedno pukla. Na završnom su okupljanju potvrdili da su zajedno, a njihovu je ljubav ohrabrivala i Mirina majka. Međutim, Tatjana je ovog ožujka RTL-u otkrila da im ipak nije uspjelo. "Ne znam gdje je ustuknuo i zašto. Nisam tražila vjenčanje, htjela sam da se isprva samo povremeno viđamo. Hoću li ja dolaziti gore ili on k meni, kad bismo uspjeli, ovisilo bi o dogovoru. Čega se uplašio, ne znam! Možda se ne može nositi s obavezom koju sa sobom nosi veza. Očito mu veza kao obaveza ne odgovara", ispričala je i dodala da ju je čak Miro pozvao da se preseli kod njega, no čini se kako se na kraju ipak predomislio. Tatjana je potom zaključila da je razočarana, a najviše mu je zamjerila sva lažna obećanja.