BIVŠA KANDIDATKINJA

Velika drama! Ankica iz 'Ljubav je na selu' oštro o Sanji i Robertu: 'Definitivno ga je izmanipulirala. Taj lančić je kupljen za mene'

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
16.01.2026.
u 08:14

Robert iz 'Ljubav je na selu' priznao je na okupljanju da mu je žao što je poslušao savjete prijatelja te je na romantično putovanje poveo Ankicu umjesto Sanje. Potom je pred svima ustao, Sanji darovao ogrlicu i izjavio da mu je žao te da gaji osjećaje prema njoj. Ankica je za RTL.hr izjavila kako je nije iznenadila Robertova konačna promjena odluke i odabir Sanje.

"Znala sam da će se to dogoditi. Jako dobro čitam ljude i zato sam ga stalno tražila da mi kaže iskreno. Žao mi je samo što mu nisam kupila figuru Oscara", rekla je. Dodaje kako je ona nastavila sa svojim životom, dok za Roberta ne vidi previše optimizma. "Ja sam nastavila život, a on je totalno pogubljen", smatra Ankica. Također je uvjerena da Robert i Sanja ne čine dobar par. "Mislim da je on Sanji jako dosadan. On nije za nju. Ona treba slobodu i sigurno neće zbog njega doći živjeti na selo, kako se on nada", kaže. Posebno se osvrnula na ogrlicu koju je Robert poklonio Sanji na reunionu.

"Taj lančić je bio kupljen za mene. Čak je i susjedima govorio da je za mene, a u zadnji se čas predomislio", tvrdi Ankica. Smatra i da je Sanja imala značajan utjecaj na Roberta tijekom njihovog romantičnog putovanja. "Definitivno ga je izmanipulirala. Tijekom cijelog putovanja davala mu je upute", govori. Unatoč svemu, ne žali zbog uloženog truda. "Nije mi žao što sam se trudila. Zapravo mi je njega danas žao. On ne zna kako nastaviti živjeti", iskrena je. Na kraju naglašava da se na reunionu nije osjećala poniženo. "Nije me ponizio. Iz Ljubav je na selu' izašla sam kao kraljica. I da nije odabrao Sanju, ja s njim ne bih bila", zaključila je Ankica.

reality show TV televizija RTL Ljubav je na selu showbiz

