Najava novog gosta u 'Nedjeljom u 2' je iznenadila gledatelje: Super jedva čekam, možda se Stanković i preobrati

Gost nove emisije Nedjeljom u 2 je don Roko Kaštelan, svećenik iz Trogira, koji će svjedočiti o tome kako je od navijača i čovjeka u sukobu sa zakonom postao svećenik. Kakve sve žrtve mora podnijeti čovjek koji se odluči na takav potez i je li lako od dojučerašnjih žrtava tražiti oprost za učinjena nedjela, don Roko će ove nedjelje otkriti u gostima kod Aleksandra Stankovića. - "Jedan život, miran, tih..." Gost Nu2 don Roko Kaštelan svećenik iz Trogira. - napisao je Stanković na Facebook profilu svoje emisije najavljujući gosta. Najava ovog gosta je iznenadila i oduševila Stankovićeve gledatelje što nije uvijek slučaj kada voditelj i urednik najavi goste.

- Od kada Stanković u emisiju ne dovodi političare nego obično - neobične ljude gledam svaku epizodu. Ovo se gleda pod obavezno, rijetko koji svećenik me oduševio u Solinu iza Don Mira. A napokon, da i Stanković pozove našeg dragog svećenika koji slijedi pravi: "Put, Istinu i Život". Neka je hvala i slava milosrdni Isus i Majka Marija. Super jedva čekam možda se Stanković i preobrati. Obavezno pogledati njegovo svjedočenje. - napisali su gledatelji u komentarima. Don Roko je prije nego što je postao svećenik imao turbulentne i problematične faze u životu, a sve je počelo još dok je išao u osnovnu školu, o čemu je don Roko pričao za Bitno.net.

- U 5. ili 6. razredu osnovne škole počeli su pravi problemi. Često sam se znao naći s krivim društvom na krivom mjestu u krivo vrijeme. Ponekad sam trpio posljedice i zbog tuđih zlodjela. Sjećam se kad je policija prvi put došla k nama doma. Imao sam 11 godina i optužili su me da sam razbio staklo na nekom kamionu. Nisam to učinio, ali sam već tada bio kriv za sve…Što se tiče Crkve, moja obitelj redovito je nedjeljom išla na svetu misu. Do krizme su i mene „tjerali“, ali nikada liturgiju nisam doživljavao na razini koja bi me zadovoljila. Na kraju 8. razreda ljudi se već nekako isprofiliraju, a za mene se govorilo da ću biti nitko i ništa. - rekao je prije dvije godine iznoseći svoju životnu priču. Nakon osnovne škole upisao je trgovačku školu i kaže kako je pogriješio jer ga ta struka nije zanimala i imao je osjećaj kako mu ništa ne polazi za rukom i tzada je počeo eksperimentirati sa zabranjenim sredstvima, alkoholom, cigaretama. Život mu se promijenio nakon što mu je dijagnosticiran Hodgkinov limfom zbog čega je morao na kemoterapiju, a nakon kemoterapije svoj spas i svrhu je pronašao u navijačkoj skupini Torcida i redovito je odlazio na utakmice, ali redovito je upadao i u probleme, pa je tako u Italiji nakon jedne utakmice završio u pritvoru.

- Ključnu ulogu odigralo je jedno gostovanje u Osijeku. Gore smo bili tri dana, spavali svi zajedno u jednoj kući. Stavio sam u sebe sve i svašta, od droge do alkohola. Dok sam bio „na tripu“ pojavilo se nešto u mojoj glavi, kao da je Bog rekao „dosta“. Ta me spoznaja zaslijepila poput sv. Pavla, znao sam da ne mogu više tako. Vratio sam se s gostovanja i odlučio na potpunu promjenu - rekao je don Roko koji se nakon Osijeka posvetio vjeri.