'Danas je i službeno, nakon punih 30 godina završila moja TV era': Domaća voditeljica podijelila iskrenu objavu

Šarmantna Slavonka Sandra Križanec, prepoznatljivo lice hrvatskog televizijskog novinarstva, nakon punih 30 godina oprostila se od televizijske karijere. Križanec je dvadeset godina bila jedno od zaštitnih lica HRT-a, gdje je vodila gotovo sve informativne emisije – od Županijske panorame i Dnevnika do Hrvatske uživo i Otvorenog. Od 2014. godine bila je dio tima N1 televizije, gdje je sada i završila svoj profesionalni put.

Na svom Facebook profilu emotivno se osvrnula na završetak karijere: "Danas je i službeno, nakon punih 30 godina završila moja TV era. Trajala sam, jer, uvijek sam i mladima govorila, kao meni moji mentori – znaš, u tom poslu moraš trajati. Svjedočila sam mnogim trenucima, od Domovinskog rata, mirne reintegracije, političkih zbivanja u zemlji i inozemstvu... I došlo je vrijeme reći zbogom ili samo doviđenja do nekih novih susreta. PS. Jedna povijesna sličica kada je HRT mijenjao termin Dnevnika iz 19.30 u 19. Povijesni trenuci kojima su baš na meni isprobavali grafiku... Hvala vam na pozornosti, bili ste divna publika..."

Nakon objave, brojni prijatelji i kolege izrazili su joj podršku i zahvalnost za njezin doprinos novinarstvu. Podsjetimo, krajem siječnja mnogi zaposlenici N1 televizije u Hrvatskoj, koja je dio United Grupe (vlasnici Nove TV i Telemacha), dobili su otkaze zbog reorganizacije poslovanja.

Sandra Križanec ranije je za tportal iskreno progovorila o svom zdravlju i izazovima s kojima se suočavala tijekom života: "Tu sam katastrofa. Nekoliko puta sam dobila šamare u životu, kad mi je organizam govorio da trebam stati na loptu – štitnjača, tumor, dijabetes i da sad ne nabrajam sve bolesti – i kad sam samoj sebi rekla da moram mijenjati životne navike i naći vremena za sebe, baviti se sportom, promijeniti način prehrane, naći neki ispušni ventil, našla sam predavanja na faksu. (smijeh) Zapravo, to je moj ispušni ventil jer su posve drukčija energija i ljudi. To je drukčiji kontakt nakon ekrana, gdje gledam samo u kameru ili sugovornika."

O tome kako se opušta i puni energijom, Križanec je rekla: "Isključivo su to šetnje prirodom i obitelj. Imam uzak krug prijatelja koji se, moram reći, s godinama jako suzio jer su me neki ljudi silno razočarali. Neke sam, zbog tragičnih događaja koji su se dogodili proteklih mjeseci, morala obrisati, ali to je nešto s čime se sama moram nositi i pomiriti. No, proći će i to. Čaša vina, pogledam kakav dobar film... Nažalost, zbog udarnog tempa na poslu, izlasci su svedeni gotovo na minimum, tako da su rijetki posjeti kinu i kazalištu te promocije."

Osim zdravlja, najviše je žalosti moralni pad društva: "Ne bojim se ničega, a ono što me silno rastužuje je nepravda i 'čerećenje' nekoga koga zapravo ne poznaješ. No, ono što me zapravo sve više u životu žalosti je pad moralnih vrijednosti u društvu među ljudima, kao i bolest, s kojom sam se susrela više puta." Sandra Križanec svojim je dugogodišnjim radom ostavila neizbrisiv trag u hrvatskom novinarstvu, a hoće li se u budućnosti ponovno pojaviti na ekranima, ostaje za vidjeti.

