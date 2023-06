Na ULTRA festivalu ove godine rekordan broj domaćih DJ-eva: 'Ovakve prilike se pamte'

Pred nama je još jedno, najuzbudljivije doba godine za Split, Dalmaciju, ali i cijelu Hrvatsku, barem kada je zarada od turizma u pitanju. Još jedan ULTRA Europe, jedan od najpoznatijih festivala elektronske glazbe, dio svjetskog proširenja festivala Ultra Music Festivala, zakazan je za 7. do 9. srpnja na splitskom Parku mladeži, a potom od 10. do 13. srpnja nastavlja zabavu na Braču i Visu. No, osim rekordnih posjetitelja koji se najavljuju na ovom devetom izdanju festivala, i mnogim drugim zanimljivim novostima, ove godine sprema se nešto poputno novo i poprilično bitno kada je riječ o domaćoj elektroničkoj glazbenoj sceni. Na ovogodišnjoj ULTRI tako će nastupiti rekordni broj domaćih DJ-a i producenata, njih čak šest. A sve je omogućila nova sekcija nove sekcije Hrvatskog društva skladatelja posvećena elektroničkoj glazbi, HDS Electro, čiji je predsjednik DJ, producent i vlasnik kluba Steel Tomo in der Mühlen. Toj organizaciji cilj je upravo promocija i okupljanje hrvatske elektroničke scene, s naglaskom na domaće producente, a prvi projekt joj je suradnja s festivalom ULTRA Europe.

Službeni početak suradnje

- Ideja se rodila već prošle godine, ali logistički nismo uspjeli sve posložiti. Suradnje je počela u manjem obimu, ali tek je ova godina “službeni” početak suradnje. ULTRA i prije imala Hrvatske DJ-e, ali smo sada uspostavili suradnju koja se nadovezuje i na aktivnosti naše sekcije u HDS-u i želja nam je taj odnos razvijati – ispričao nam je detaljnije Tomo koji će također zasvirati na ULTRI. U subotu 8. srpnja oni će imati takeover UMF Radio Stage pozornice, a nastupit će: Ana Antonova, Arseniyeah, Ivna Ji, Jan Kinčl, PEZNT i Tom Bug. Uz HDS, inicijativu nosi i HGU DJ sekcija, a s obzirom na to da je riječ o najvećemu inozemnom festivalu koji se održava u Hrvatskoj, ideju je podržao i Ured za izvoz glazbe We Move Music Croatia.

Značaj predstavljanja domaćih DJ-jeva na velikim međunarodnim pozornicama poput ove ULTRINE je neupitna. - Naša scena je ustvari vrlo jaka, ali nažalost do sada nije bilo neke velike podrške - što od medija pa sve do glazbene zajednice. Mnogi mladi DJ/producenti se pojavljuju na sceni, ali i s njima i veterani koji su internacionalno postigli puno. Ideja je pomoći im što više – kaže predsjednik HDS Electro, sekcije HDS-a koja je osnovana upravo zbog sve veće popularnosti elektroničkog žanra, ali Tomo naglašava da je ustvari najveći razlog osnivanja “stvaranje platforme i stimuliranje mladih kako bi se što više bavili stvaranjem ili produciranjem elektronske glazbe, a ne samo reprodukcije tuđe”.

- U suradnji s kolegama iz DJ sekcije HGU-a smo već uspostavili nagradu Elektor koja je također jedan od načina podržavanja naše scene. Ta suradnja se nastavlja i u ovom projektu kao i u novima koje ćemo tek najaviti – najavljuje. Pitamo ga zato kako on objašnjava porast zanimanja javnosti za ovakvom vrstom glazbe i festivalima? - Nova generacija glazbenika odrasta upravo uz digitalne platforme i manje-više strane sadržaje te se kao takva okreće žanrovima koji su globalni, a ne više regionalni. To je normalna posljedica današnjeg vremena i povezanosti kroz socijalne mreže i jednostavnu distribuciju u cijeli svijet. Jako je važno da u elektronskoj glazbi nema predrasuda iz koje zemlje ona dolazi tako da ne postoji jaka dominacija anglo-saksonske glazbe. Dapače, većina svjetskih DJ-a traži neotkrivene “trake”/pjesme i mnogi su naši producenti već u njihovim repertoarima – priča.

Ovaj projekt, točnije pojaviti se na jednom od najvećih svjetskih festivala rame uz rame prve lige DJ-a i elektronskih producenata, velika je stvar i fantastična prilika za domaće izvođače. - Uz sam nastup ide i medijska eksponiranost kao i činjenica da je publika većinom strana što je jako važno u koraku da se nastupa internacionalno – kaže Tomo. A da je nastup na ovako renomiranom festival svojevrsna potvrda napornog rada i ustrajnosti priča nam i Ana Antonova, rođena Krčanka s riječkom adresom, a koja će se ove godine naći na ULTRA pozornici.

Ovo se pamti

- Ovakve prilike se pamte, ali i koriste za nadogradnju. Može se steći puno iskustva iz ovakvih prilika, od samih dogovora s produkcijom eventa pa sve do trenutka gdje stajete na pozornicu i osvješćujete jeste li spremni za ovako velike stvari ili još uvijek niste dorasli zadatku – kaže nam Ana i priznaje da joj je lakše svirati pred par tisuća ljudi nego pred stotinjak u nekom malom klubu. - Nervoza me uglavnom uhvati koji dan prije puta, ali kad stignem na festivalsku lokaciju i osjetim je, sve nekako postaje lakše i bistrije u glavi – priznaje. Na domaćoj sceni ova je DJ-jica već ostavila veliki trag, posebno nagradom "DJ Godine" Nagrade Elector koja joj je dodijeljena početkom godine, a nada se i da će joj ovaj nastup pomoći i da trag ostavi i na onoj inozemnoj. - Svi znamo da su se najbolje priče o uspjesima, u većini slučajeva, dogodile sasvim slučajno i pod nekim ludim okolnostima. Tko zna… - kaže. A uz nju će na pozornicu stati i Jan Kinčl, još jedno od najstabilnijih i najistaknutijih imena hrvatske elektroničke scene.

Jan se već dugo bavi JD-ingom pa kod njega, kaže, nema ni straha ni nervoze. U regiji je već puno nastupao, no ovo mu je prvi put na ULTRI, što ga jako veseli. - Zaintrigiran sam jer se radi o velikom festivalu s ozbiljnom produkcijom, a ja volim velike soundsysteme – kaže Jan koji se također nada većoj inozemnoj karijeri nakon ovoga. A uz to, nada se još jednom cilju – potaknuti zanimanje za elektroničku glazbu kod onog dijela publike koji inače to ne sluša. - Veliki festivali s impresivnom produkcijom su zanimljivi publici koja inače nije povezana s elektronskom scenom, jednostavno djeluju pristupačnije. Neka u 5% takve publike festival potakne dublji interes za istraživanjem elektronske glazbe, to je već određeni broj dodatnih ljudi koji postaju dijelom krvotoka scene i izvan sezone festivala – kaže.

Uz njih, svirat će i Tom Bug, osnivač klupske večeri i izdavačke kuće Dobar House koji je na ovoj sceni već 20 godina.

- Uvijek je dobar osjećaj nastupati pred većim brojem ljudi, ako zbog ničeg drugog, onda zato jer je to rijeđe od npr. nastupa pred par stotina ljudi u klubovima. Automatski to znači i nastup na pozornici kao i veliki razglasni sustav. Nikad dosta basa :) - kaže Tom koji već dugo ne osjeća tremu pred nastupe. - Više je to poput nekog uzbuđenja koje se pojavi možda par sekundi prije nekog značajnijeg nastupa - kaže.

A osim rekordnog broja domaćih izvođača, organizatori ULTRE najavljuju i rekordan broj domaćih posjetitelja. Oni očekuju više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta. Ovaj je festival tako postao i svojevrstan symbol grada Splita kod turista, a uspješnom realizacijom dosadašnjih osam izdanja uspjeli su promijeniti turizam i gospodarstvo grada.

Podsjećamo, na deveto izdanje festivala stižu i Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Axwell, Boris Brejcha, Carl Cox, Charlotte de Witte, DJ Snake, Enrico Sangiuliano, Fedde Le Grand, Gryffin, Hardwell, HI-LO, Martin Garrix, Mathame, Morten, Nora En Pure, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tchami, Zedd i Timmy Trumpet.

