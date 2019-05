Na tronu Billboarda sa 17 godina, to samo ona može

Gomila tinejdžera stoji u redu, neki od njih na glavi imaju kape s čovječuljkom koji je podigao jedno rame i nestrpljivo čekaju da ih puste u dvoranu. – Rasplačem se svaki put kad čujem neku njezinu novu pjesmu. Jednostavno dosad nije postojao nitko kao što je ona – rekla je mlađahna obožavateljica koja je u Londonu satima čekala ispred koncertne dvorane da bi upoznala svoju najdražu pjevačicu.



Riječ je o Billie Eilish, tinejdžerici s Touretteovim sindromom, sinestezijom i osebujnim stilom odijevanja, trenutačno najvećoj pop-zvijezdi na svijetu. O svojoj bolesti nije htjela previše javno govoriti, no natjerali su je obožavatelji koji su kompilirali njezine tikove raznim videima na internetu.



Je li Billie dečko?

Tu 17-godišnjakinju obožavaju, čini se, svi. Slavne osobe kao što su Dave Grohl, pjevač Foo Fightersa, glumica Julia Roberts, pjevačica Lana Del Rey ili nekadašnji Beatle Paul McCartney javno izjavljuju svoju ljubav i divljenje prema njoj. Svoj status potvrdila je nastupom na Coachelli, popularnom glazbenom festivalu u Los Angelesu. Koncert koji je kasnio 45 minuta zbog tehničkih teškoća odradila je vrlo profesionalno, iako je u jednom trenu zaboravila riječi pjesme – što nije bio problem jer su je vrišteći tinejdžeri otpjevali umjesto nje, znali su napamet sve bez obzira na to što joj je posljednji album izašao tek nekoliko tjedana prije toga. Billie Pirate Baird O’Connor pravi je primjer da se s karizmom i “x-faktorom” jednostavno morate roditi.

Foto: Instagram/Youtube

A ona je rođena 2001. godine u Kaliforniji nekoliko mjeseci nakon 11. rujna i napada na WTC. Njezini roditelji su godinama dio industrije zabave, no to ne spominje često u intervjuima iako su podaci dostupni javnosti. Školovana je kod kuće, kao i njezin brat Finneas s kojim je počela stvarati glazbu i koji s njom radi i danas te je na gitari prati na koncertima. Kaže da nikada nije htjela biti kao drugi klinci niti je osjećala potrebu da bude s njima u školi. Prvi put je pravu školu posjetila kada je u jednoj održala koncert. U intervjuu je nakon toga rekla da se odmah uplašila gomile učionica i dugog uskog hodnika. Možda je to i razlog zbog kojeg “hejteri” govore da ju je glazbena industrija podmetnula i da je zbog toga toliko uspješna. Billie i njezin brat počeli su snimati u studiju koji je on sklepao u svojoj sobi. Mlada pjevačica kaže kako ne voli da je pitaju kada je počela pjevati jer je to radila oduvijek. S bratom bi smišljala melodije i pjevala, a kasnije plakala u sobi jer je htjela održati pravi koncert i pjevati publici. Srećom, nije trebala dugo plakati. Već druga pjesma koju su ona i brat objavili na internetu postala je gotovo viralni hit. Melankolična “Ocean Eyes” zarobila je srca mnogih, a tada 13-godišnja Billie s nevjerojatnom lakoćom u toj pjesmi kontrolira falset. Pjesmu je napisao njezin brat za sebe. Bio je zaljubljen u plavooku djevojku, no odlučio je da bi pjesma bolje zvučala da je pjeva ženski vokal. Kao i svi tinejdžeri, buntovna je, iako njezin brat tvrdi da se nikad nije pretjerano svađala s obitelji, mogla bi se pobuniti zbog slave, pogotovo zato što su neki opsesivniji fanovi nedavno otkrili gdje živi, kuću u kojoj se osjeća sigurno i u kojoj je živjela od rođenja.

Foto: Instagram/Youtube

Njezin glazbeni ukus i utjecaji variraju. Inspiriraju je američka reperica u usponu Tierra Whack, ali i sastavi kao što su The Strokes i Arctic Monkeys. Među favoritima navodi i The Beatles i Avril Lavigne. Jedno od najčešće “guglanih” pitanja o talentiranoj pjevačici je “Je li Billie Eilish dečko?”. Nije baš jasno pojavljuje li se to pitanje zato što ima, po izgovoru, tipično američko muško ime, koje se malo drukčije piše, ili zato što nije baš ženstvena. Naime, velika je obožavateljica muške mode, pogotovo ulične, na internetu ne postoji fotografija na kojoj je u haljini ili suknji. Obožava tenisice, preferira Nikeice (pogotovo Air Jordan) i Off-White dizajnera Virgila Abloha, koji je trenutačni kralj ulične mode. Vrat joj često krasi pet do sedam individualnih srebrnih lanaca koji zveckaju svakim novim korakom, a kosu, koja je svakih nekoliko mjeseci druge boje, skriva pod šeširima i kapama. Zapravo možemo reći da se vodi onim klasičnim adolescentskim, “primijeti me, ali me ni slučajno nemoj gledati”. Netipična je tinejdžerska zvijezda, bar onima koji su navikli na nasmiješena lica djevojčica u ružičastom koje pjevaju o prvoj ljubavi. Njezina je glazba mračnija i pomaknuta. U vrijeme kad se u rock’n’rollu ne događa ništa novo, a reperi pjevaju samo o skupim autima i Cartierovim narukvicama, buntovni tinejdžeri našli su svoju zvijezdu. Pjeva o kriminalcima (bellyache), napisala je pjesmu inspiriranu BBC-jevom serijom “Sherlock”, ali je preuzela ulogu njegova najvećeg neprijatelja, Moriartyja (You Should See Me in a Crown), a vizuali u njezinim spotovima, koje sama smišlja, jednako su tamni.



Obrisala račun na Twitteru

Na primjer, u videu za pjesmu “When The Party Is Over” umjesto suza iz očiju joj teče crna tekućina, dok u spotu za pjesmu “When We All Fall Asleep Where do We Go?” lebdi nad zemljom kao da je opsjednuta demonom i zabijaju joj igle u leđa.

Spot za pjesmu koju je inspirirao Moriarty ima nekoliko verzija, u jednoj joj iz usta izlazi golema tarantula, dok se u drugoj, koju je nacrtao i režirao japanski umjetnik Takashi Murakami i za koji mu je trebalo više od osam mjeseci, nacrtana Billie pretvara u “pauka-čudovište”, slično “Drugoj Majci” iz animiranog filma “Coraline”. Spot za pjesmu “Bad Guy” započinje šarenim vizualima koji polako prelaze u morbidnije pa joj u jednom trenu počne teći i krv iz nosa. Naravno, to nije jedino što je čini različitom, Billie je dijete interneta, koje se društvenim mrežama koristi svakodnevno.



Priznaje da je prije čitala apsolutno sve komentare na društvenim mrežama, na neke od njih je čak i odgovarala, no morala je prestati jer su previše utjecali na njezino psihičko zdravlje, zbog čega je nakratko i obrisala račun na Twitteru. Iako ima gomile pozitivnih komentara, obično se, kao i mnogi drugi, zakvači samo na onaj jedan negativan. A od jedne 17-godišnjakinje ne možemo očekivati da će se znati jednako dobro nositi sa sve češćim “ubij se”, “debela si”, “trebala si umrijeti ti, a ne ovaj drugi”, kao što to rade neki njezini stariji kolege koji isto proživljavaju već dugi niz godina i jednostavno su na to navikli, a većina njih imaju ljude ili tvrtke koji se bave njihovim stranicama na društvenim mrežama. Ipak, Eilish kaže da voli što je mlada jer smatra da ljude više impresionira kad je netko mlad i dobar u onome što radi. Također, kaže da jedva čeka da odraste jer se veseli što će tada napokon moći sama sebi kupiti što želi.

