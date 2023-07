Na dan koncerta uveli izvanredno stanje i otkazali nastup Mije Dimšić: 'Nisam spavala'

Tek nakon što je proglašen kraj pandemije i koncertna sezona se zahuktala, naša pjevačica Mia Dimšić otkrila je da je njen prvi inozemni koncert u Francuskoj otkazan. Mia je na društvenim mrežama otkrila da su točno na taj dan u državi uveli izvanredno stanje zbog prosvjeda. Mia je već bila u Parizu pa su se ona i njena ekipa morali doslovno okrenuti na peti i vratiti se u Hrvatsku. Srećom, ovdje ih čeka nastup koji će održati večeras u Đakovu na Vezovima.

- Ova nam je godina u znaku otkazivanja. Nikad više otkazanih koncerata i to iz najneobičnijih razloga, a ovaj je premašio sve dosadašnje. Točno na dan našeg prvog inozemnog koncerta u Francuskoj, u državi uvode izvanredno stanje zbog brojnih prosvjeda i otkazuju apsolutno sva okupljanja. Budimo se spremni za tonsku, a umjesto toga se pakiramo i jurimo nazad 1700 km u smjeru Slavonije. I što sad reći? Ono najvažnije, da se od srca nadamo da će se nemiri u Francuskoj uskoro smiriti da ljudi žive u miru i da, možda, probamo opet. Možda i ne, tko to zna. Bitno je da smo probali i da uvijek iznova probamo. Bitno je da imam ljude koji će se ponovno spakirati kad god se pruži prilika i zaputiti sa mnom u nepoznato jer vjeruju u nešto u što vjerujem i ja. Imam puno, jako puno, i danas si to želim osvijestit ovako krmeljava i zgužvana od nespavanja. Nadam se da i vi znate da imate puno i da to svako malo pokažete ljudima koji su vam tu. A sad nakon minute patetike obavijest da se vidimo sutra u Đakovu u šatoru na Vezovima od 20h i da ćemo izvest i jednu na francuskom koju štrebetam već mjesec dana. Bit će super, dojdite - napisala je Mia.

Mia je u Francusku išla i sa svojim suradnikom i menadžerom Damirom Bačićem, a ranije nam je u velikom intervjuu otkrila kakav je njihov odnos.

- To je jedno od najpoznatijih upoznavanja u mom životu. Mislim da svi mi imamo te neke ljude koji su nam raskrsnica u životu. On je to sigurno bio kao čovjek, ali i kao koautor, producent i menadžer. Bio je prva osoba koju sam upoznala u svijetu glazbe a da živi od pisanja pjesama. To mi je bilo fascinantno jer sam odrasla daleko od svijeta estrade i nisam ništa znala o tome. Uvijek sam voljela pisati pjesme i pjevati, ali nisam vjerovala da bi nekog to moglo zanimati. On je bio prvi koji mi je rekao - baš zato što misliš da ih ne zanima, vjeruj mi da ih zanima. Da se on nije pojavio u mom životu, možda bih u to počela vjerovati puno kasnije ili nikad ne bih počela.

