Tajči je proslavila 53. rođendan, danas živi u Americi, a nove fotke otkrivaju kako sada izgleda

Tatjana Cameron Tajči proslavila je 53. rođendan. Tajči je na Instagramu otkrila kako ga je proslavila. Naime, išla je na večeru s obitelji, a dobila je i posebnu bombonijeru od svojih sinova, te je na ulici pronašla sretni novčić. Zahvalila se svima koji su joj poslali čestitke, a posebno mami i sestri. Napisala je kako ju je mama Štefica nazvala u šest ujutro, dok ju je sestra Sanja rasplakala emotivnim videom koji je snimila.

Objavila je i nekoliko fotografija na kojima je sama i sa svojom obitelji, a mnogi su primijetili kako Cameron odlično izgleda.

Inače, pjevačica je 2021. bila gošća talk showa "U svom filmu" , u kojem je progovorila o svom životu, te kako se nosila sa slavom nakon što je sa samo 19 godina pobijedila na Izboru s pjesmom Eurovizije s pjesmom "Hajde da ludujemo".

- Ja sam bila spremna na kakve god glazbene scenske izazove, ali na taj osjećaj, to nije bila čak niti regularna slava, je to bilo strašno intenzivno i u tom trenutku nisam imala alate, niti mentalnu niti emotivnu podršku nekoga tko bi to prepoznao i znao meni to objasniti, prisjeća se. To je bio jedan sasvim drugi svijet, druga realnost - komentirala je nakon što je vidjela snimku sebe iz 1990. godine, dodavši kako kroz neke stvari ne bi morala tada proći, da su neke stvari bile drukčije postavljene.

- Imala sam dosta teških, emotivnih stvari koje sam prošla i prije nego što mi se dogodila ta slava, koje jednostavno nisam iscijelila, čak niti imala sposobnost procesirati ih da bih se onda s time mogla na jedan zdravi način nositi- kazala je voditeljici Tončici Čeljuski.

Tada ju je njen mentor i menadžer Zrinko Tutić pokušao na sve načine odgovoriti od toga da završi s karijerom i ode u Ameriku.

- Donijela sam odluku da odem kada sam shvatila da jednostavno nisam znala na koji način funkcionirati. Ja nisam otišla zbog želje da negdje drugdje napravim karijeru, zato što sam bila ljuta na nekoga, nego jednostavno nisam vidjela drugi način van svega. A to "svega" nije bila slava niti karijera niti pjesme, nego moja nesposobnost da budem zdrava. Emotivno, mentalno, duhovno - a i fizički . rekla je Tajči.

- Mi nismo tada govorili niti o mentalnom zdravlju, niti o depresiji, niti o anksioznostima, niti o poremećajima u prehrani. Nikad. Sve je bilo: "Lijena si" ili "Daj se malo trgni", "Kaj ti fali?", "Pogledaj kaj sve imaš" , "Kako možeš biti nezahvalna" , što zapravo onda još više hrani depresiju i anksioznost. U jednom trenutku ja sam čak poželjela da to sve prestane, da zaspem i da to sve nestane. U tom trenutku čak sam imala i ozbiljnije suicidalne misli. I u tom trenutku sam jednostavno znala da moram, da ću ili spasiti svoj život - ili neću biti više. Ili ću otići u drogu, ne znam kakva ponašanja. Ili ću se skroz izgubiti, prisjetila se glazbenica.

- Istina je da ja o tome nisam znala komunicirati, jer nismo imali ni rječnik ni osviještenost, da znamo da je to to. A niti moja ekipa nije imala ili osviještenost ili nisu vidjeli da se radi o tome, a ne da sam ja bila razmaženo dijete - rekla je Tajči koja je u emisiji progovorila i o silovanju. Kako je kazala, to je priznala nakon što joj je prišla obožavateljica na koncertu i ispričala svoju traumu, a to priznanje joj je pomoglo da bude cjelovita osoba.

U emisiji je govorila i o životu u Americi te pokojnom suprugu Matthewu, koji je prije nekoliko godina preminuo nakon borbe s tumorom.

- To je bilo teško, jer mi je tata isto obolio od raka mozga, kad je tata bio bolestan Matthew je bio uz mene, mjesec dana prije nego što je moj suprug preminuo imala sam jedan trenutak kad sam otpustila taj strah, mjesec dana nakon tog mog smirenja, Matthew je obolio - rekla je Tajči, dodajući kako život ide dalje, iako nismo s najmilijima.

