Hrvatica u šoku nakon što je ovo otkrila na dnu pozivnice za vjenčanje, sve pokazala u videu

Influencerica Nina Skočak na TikToku je objavila video o svadbama koji je mnoge ljude s naših prostora šokirao. Novac u kuverti kao poklon za svadbu nisu novost, ali Nina je ispričala kako su ljudi u Belgiji i s tim običajem otišli korak dalje. Naime, ona i njen partner dobili su pozivnicu za jedno vjenčanje, a na dnu pozivnice bili su podaci bankovnog računa. Partner joj je objasnio da je u Belgiji normalno da se novac uplati prije vjenčanja, a Ninu je to vidno iznenadilo.

- Jeff i ja idemo na vjenčanje njegovog prijatelja u rujnu i dobili smo pozivnicu. Gledam tu ​​pozivnicu i na dnu piše bankovni račun. Gledam ga i pitam ga što to znači. Kaže "pa da uplatimo novac prije vjenčanja". Kažem "to je nemoguće". Kaže "ne, ovdje je to normalno" - započela je video Skočak te je dodala kako je to normalno u Belgiji.

– Tako se to radi u Belgiji, ljudi ne nose gotovinu na vjenčanje, prije vjenčanja ti uplate novac na račun i to je to. Sad kad bolje razmislim, realno, to je top - rekla je influencerica.

- Ne morate dizati gotovinu, plaćati ljudima račune i to je to, ljudi dobiju novac da imaju prije samog vjenčanja pa im je lakše organizirati se - izjavila je i pitala pratitelje što misle o ovoj situaciji.

- Baš me zanima što mislite i biste li to uveli na ovaj način. To kod nas nikad nisam vidjela - priznala je.

Brojni ljudi reagirali su u komentarima, neki su pisali duhovite komentare dok su drugi bili ozbiljni. “A gdje ću ja uplatiti 20 maraka?”, “Pa to je sasvim u redu, ali nije za naš mentalitet”, “Uplatit ću za tortu i cvijeće”, “Pametno”, “Top”, “Kako ću uplatiti toster i mikrovalnu na račun?”, pisali su pratitelji.

