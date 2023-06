Mladi glazbenik sa zaručnicom Nikolinom uživao je u povijesnom dragulju Europe: Ovdje ćemo se sigurno vratiti

Na popisu gradova koji se moraju posjetiti barem jednom u životu je i glavni grad Grčke. Atenu mnogi nazivaju i povijesnim draguljem Europe jer se u njoj nalaze neke od najvažnijih grčkih kulturnih i povijesnih znamenitosti. No putovanje u kolijevka zapadne civilizacije nije samo putovanje u povijest već i posjet ugodnoj turističkoj atrakciji koja nudi sjajnu gastro ponudu, dobru zabavu i topao doček srdačnih domaćina. U sve to uvjerio se i naš mladi glazbenik Roko Vušković koji je nedavno posjetio Atenu u društvu svoje zaručnice Nikoline Petrov.

- Posjet Grčkoj bila je moja dugogodišnja želja koja se ostvarila u travnju ove godine kada sam sa svojom zaručnicom Nikolinom otputovao na četverodnevni odmor u Atenu koja me oduvijek privlačila zbog svojih prirodnih ljepota i gastronomije, ali naravno i povijesnog aspekta koji ju izdvaja od svih drugih destinacija. Vidjeti Agoru, Partenon, Olimp, a pritom uživati u noćnom životu koji nudi, idealna je kombinacija za pravi sadržajni odmor iz snova - govori nam Roko na početku razgovora.

Putovanja, kako kaže, uvijek uzima u svoje ruke pa je tako i ovaj put pomno isplanirao sve do najsitnijeg detalja.

- Dobro se informiram o lokaciji, ponudi, znamenitostima, restoranima. Nakon što obiđem sve planirano, najčešće se prepustim gradu i samo lutam ulicama i upijam nova iskustva. Nekako kad dođeš otvorena srca u druge zemlje to lutanje gradom te uvijek odvede na predivna mjesta. Direktan let iz Zagreba za Atenu kompanijom Aegean traje malo manje od dva sata, cijena povratne karte je 259 eura. Dočekala nas je ugodna temperatura od nekih 15 stupnjeva Celzijusa i neodoljiv miris Mediterana u zraku - prisjetio se Vušković.

Sa svojom odabranicom odsjeo je u hotelu smještenom u samom centru grada, što se pokazalo kao izuzetno praktično rješenje jer su se cijelim gradom kretali pješke ili podzemnom željeznicom za koju karta za 24h vožnje iznosi 4 eura.

- Cijene smještaja su jeftinije nego u Hrvatskoj. Nama je uvijek najljepše na Jadranu, ali moram priznati da u Grčkoj za istu ili malo nižu cijenu dobijete više. U Ateni su zabava i hrana apsolutno broj 1. Možeš jesti 24 sata na dan, grad jednostavno ne staje. Ponuda je toliko raznolika da i neki ljudi iz Atene koji su tamo godinama kažu da nisu uspjeli obići sve što su željeli. Antički dio Atene je spektakularan, još ako vam se posreći da nije prevruće i pregužvovito, dobit ćete uspomenu za cijeli život - napominje mladi Zagrepčanin koji je istraživao obilazeći značajne povijesne lokacije.

Foto: Privatna arhiva

- Akropola, Partenon, Agora, Olimp, arheološki muzej, Odeon Herodes Atticus, stadion Panathenaic, atenski nacionalni park, trg Syntagma i Monastiraki, muzej Benaki, Dionizovo kazalište, Delfi - sve su to znamenitosti koje ostavljaju bez daha i pred kojima smo osjetili veliko poštovanje. Danju smo lutali gradom koji je unatoč grandioznosti živahan i izrazito gostoljubiv, a večeri su bile rezervirane za uživanje na krovnim, tzv rooftop barovima kojih ima zaista na svakom uglu i s kojih se pruža fascinantan pogled na Akropolu. Čak smo i na vrhu našeg hotela imali takav bar koji bi se ujutro pretvorio u živopisno mjesto za romantični doručak - ističe Vušković.

A za ručak ili večeru idealne lokacije su i krovni restorani, tzv. taverne u koje Atenjani često zalaze. Mjesta su to na kojima jedu, piju, pjevaju i plešu nacionalni ples sirtaki.

- Noćni život počinje čim sunce zađe i traje do ranih jutarnjih sati bez obzira je li radni dan ili vikend. Osim barova i taverni, Atena je prepuna restorana, kafića, malih objekata s hranom, dućana, a sve se uglavnom događa na otvorenom jer su temperature tijekom cijele godine ugodne. Iako nam je baza bila u samoj Ateni, na jedno popodne posjetili smo desetak kilometara udaljeni grad Pirej koji se nalazi u Saronskom zaljevu i jedna je od najvećih europskih putničkih luka. Jako ugodan grad prepun palmi i drveta naranči, s velikom lukom u kojoj su usidreni luksuzni brodovi i jahte - kaže Roko kojeg je u Ateni oduševila i njihova gastronomija.

- Grci su poznati po tome da apsolutno sa svime kombiniraju grčki jogurt i moram priznati da je to stvarno sjajno pasalo uz meso, pite, pa čak i deserte. Poseban dojam ostavio mi je jedan desert koji smo dobili u jednom restoranu na račun kuće prema kojem sam bio jako skeptičan, a ispao je sjajan. To je bio grčki jogurt sa slatkom mrkvom. Samo po sebi ne zvuči ništa posebno, a niti izgleda spektakularno, ali stvarno je ukusno - sjeća se Roko. Ističe i da su im se najviše svidjeli restorani Ella i Karamanlidika gdje se mogu kupiti tradicionalni proizvodi poput kozjeg sira, vina, raznih domaćih suhomesnatih proizvoda.

- Uživali smo i u lokalnim specijalitetima čiji je neizostavni sastojak grčki jogurt s metvicom, svima omiljenom gyrosu, souvlakiju te piti od špinata. Slastice su fenomenalne, posebno nam se svidio kolač s preljevom od mrkve, baklave te sladoled u slastičarnici DaVinci. Jedno nenadano otkriće bila nam je slastičarnica Little Kook u blizini centra koja nas je uvela u pravu bajku jer je potpuno, od poda do stropa dizajnirana po knjizi "Alisa u zemlji čudesa" i skoro pa je nemoguće riječima dočarati interijer - oduševljeno će talentirani glazbenik koji je ostao ugodno iznenađen i cijenama u lokalnim restoranima.

Foto: Privatna arhiva

- Cijene su slične kao u Hrvatskoj, ali puno jeftinije nego u Dalmaciji tijekom sezone. Cijene glavnog jela su oko 10 eura po osobi gdje se dobije iznimno bogata porcija. S obzirom na to da je to zemlja duge turističke tradicije, usluga je svugdje na razini i gost se, gdje god da sjedne, osjeća ugodno - kaže Vušković koji riječi hvale ima i za domaćine.

- Atenjani su dragi ljudi, ljubazne naravi, naviknuti na strance koji tijekom cijele godine rado posjećuju ovaj milijunski grad. Svi natpisi u gradu pisani su dvojezično - grčkim pismo i latinicom, što uvelike olakšava snalaženje po gradu. Atena je predivan grad u kojemu ima toliko toga za vidjeti i doživjeti, potrebno je samo prepustiti se njezinoj čaroliji i neiscrpnoj povijesti. Iskusit ćete mediteransku klimu, zavodljivu glazbu, multikulturalnost, a sve po vrlo pristupačnim cijenama.U budućnosti bih se sigurno tamo vratio, ali ne bi bilo loše imati uz sebe nekog domaćeg stanovnika da nam otkrije još neka skrivena blaga koja u svoj toj veličini i sadržajnosti zasigurno skriva. Ako imate želju vidjeti Grčku koja naravno, osim svojih atraktivnih otoka nudi i puno drugih prelijepih lokacija, definitivno morate posjetiti Atenu, metropolu od 5 milijuna stanovnika. Mislim da nitko neće ostati ravnodušan na ono što grad nudi i vjerujem da svatko može naći tamo komadić sreće za sebe - kaže Roko koji sa svojom zaručnicom već mašta i o novim destinacijama.

Foto: Privatna arhiva

- Stalno se planiraju nove destinacije tako da je iduća vrlo vjerojatno Portugal, pa SAD. Vidjet ćemo koliko će nastupi i obaveze dopuštati, ali u skoro vrijeme te dvije lokacije su definitivno velika želja - otkriva Roko. Dok se te želje ne ostvare baterije će puniti na Jadranu.

- Ljeto je uvijek rezervirano za Dalmaciju s obzirom na to da i ja i Nikolina imamo dalmatinske korijene. Moji imaju kuću na Braču, njeni u Vinišću pa kombiniramo. Teško bi bilo i zamisliti da nismo ljeti tamo. To je pravo punjenje baterija i nekako se baš resetiramo i odmorimo jer je to ipak naš drugi dom - govori Vušković i dodaje da na putovanja gleda kao na priliku da promijeni okruženje i doživi nešto novo.

- Mislim da je putovanje pravo osvježenje, čak i da samo gledamo nešto što nije naša dnevna rutina već je to novo i dobro. Otkrivanje novih kultura, hrane, ljudi, znamenitosti pomaže čovjeku i da sam sebe pogleda iz jedne nove perspektive. Putovanje je definitivno terapija i pomaže da još više cijeniš sve što imaš kod kuće. Sve ono što je nekako zamagljeno zbog dnevne rutine i obaveza dobije jedan novi sjaj. Naporan radni tempo pojačava želju za odlaskom u nepoznate krajeve, za sada su to destinacije gdje u 4-5 dana možeš obići dosta toga, ali već se i rađa želja za dužim i daljim putovanjima za koja treba izdvojiti više vremena, ali i novaca. Prava bi šteta bila letjeti na drugi kraj Europe ili svijeta, a ne istražiti sve što to ta destinacija nudi - zaključuje Roko Vušković.

