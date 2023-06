Severina se pridružila hvalevrijednoj kampanji pa snimila zabavan video s imenjakinjom: 'Super ste!'

Zaklada SOLIDARNA pokrenula je donatorsku kampanju Fonda D&J Baković, koja će trajati od 3. do 24. lipnja, a kojom se želi prikupiti sredstva za stipendiranje tridesetero djece slabijeg imovinskog stanja za čitavo vrijeme njihovog obrazovanja, od osnovne škole do mature.

„Od sljedeće školske godine 2023./2024. kroz Fond želimo stipendirati 30 učenika/učenica i biti podrška u ostvarivanju njihovih snova, želja, punog potencijala, jer njihove obitelji to same ne bi mogle“, istaknuo je Ivan Blažević, upravitelj Zaklade SOLIDARNA, na konferenciji za medije na kojoj je kampanja predstavljena.

VEZANI ČLANCI:

Zahvaljujući velikodušnom donatoru, koji želi ostati anoniman, za svaki uplaćeni iznos, stići će identičan, i tako sve do 40.000 eura koje je namijenio Fondu. Lica kampanje su stipendisti Fonda - Severina Lajtman i Siniša Matijević. Njima su se spremno i puna srca priključili pjevačica Severina Vučković i grafički dizajner te karikaturist Siniša Mareković. Severina za Severinu, Siniša za Sinišu, euro za euro.

Pjevačica je i sama podijelila video kampanje u kojoj obje Severine pjevaju, a u objavi je pozvala sve da joj se pridruže.

Svi mi za djecu koja našu podršku trebaju. Podrška Fonda Desa & Jerko Baković je višegodišnja, prilagođena svakom djetetu i njegovim potrebama. Mjesečnim stipendijama poštuju se različite potrebe djece - od kupnje udžbenika i pribora, troškova učeničkog doma, preko izvannastavnih aktivnosti, izleta do troškova medicinskih pomagala i psihološka podrške.

Kandidate/kinje za stipendiranje prijavljuju škole, centri za socijalnu skrb, lokalne udruge, domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, učenički domovi te postojeći korisnici fondova Zaklade SOLIDARNA, rukovodeći se indeksom razvijenosti županija. U fokusu su, naravno, najnerazvijenija područja države. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, na konferenciji za medije istaknuo je važnost postojanja programa za stipendiranje osnovnoškolaca i srednjoškolaca kao što je Fond Desa & Jerko Baković, kao i stipendija koje ne podržavaju isključivo izvrsnost, već su usmjerene na svako dijete i njegov individualni rast i razvoj. Severina Lajtman, bila je stipendistica fonda četiri školske godine dok je pohađala Privatnu umjetničku gimnaziju.

Sada je studentica Filozofskog fakulteta, talentirana mlada glumica s željom da upiše glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. „Zaklada SOLIDARNA mi je pomogla u financiranju obrazovanja i zahvalna sam do neba na prilici da se školujem. Ova stipendija bila mi je motiv i podsticaj da ne odustajem od svojih snova”, zahvaljuje se Severina Lajtman, bivša stipendistica Fonda. Fond je nastao 2018. godine temeljem donacije 600.000 kuna tada stogodišnje Dese Baković, za pokretanje programa podrške školovanju djece koja odrastaju u obiteljima slabijih imovinskih prilika.

„Fond od svog osnutka pronosi priču o plemenitom činu gospođe Dese i njenog pokojnog supruga. Ona nikada ne smije pasti u zaborav. Danas se nadamo njome potaknuti naše sugrađanke i sugrađane da se kao donatori priključe Fondu. Želimo nastaviti pružati podršku djeci i to čitavom ‘novom razredu’ od 30 učenika/ca“, istaknula je Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave SOLIDARNE koja sudjeluje u radu Fonda od samog začetka. Dosadašnji stipendisti Fonda dolaze iz 20 različitih sredina, i to, prema želji gospođe Dese, većinom iz sela i općina na Kordunu, Baniji te rubnih područja Like i Gorskog kotara. Podržite kampanju „Solidarno s ciljem“ i pomozite nam stvorite jednake prilike za svako dijete!

VIDEO Uzavrela atmosfera na koncertu Prljavog kazališta na Večernjakovoj biciklijadi u Samoboru!