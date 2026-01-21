Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OMILJENI VODITELJ

Mirko Fodor otkrio kako se oporavlja nakon teške operacije: 'Supruga pazi na mene, ne mogu se sam ni obući'

Zagreb: Voditelj Mirko Fodor
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 13:45

Problemi s kukom počeli su prije dvije godine, kada mi je nakon brojnih pretraga postalo jasno da je kuk propao i da je operacija neizbježna. Boli, lomi, hodaš i odjednom propadneš, kao da nemaš nogu. Jednom sam pao na prisavskim hodnicima, dok sam išao po kavu. Jednostavno, u tom trenutku nisam osjetio nogu, rekao je Fodor

Popularni HRT-ov voditelj Mirko Fodor nedavno se podvrgnuo ozbiljnoj operaciji - u zagrebačkoj bolnici Merkur ugrađen mu je umjetni kuk. Kako je kazao u razgovoru za Gloriju, operacija je prošla odlično, a već za pet dana bio je doma. Operacija je prošla u spinalnoj anesteziji, a Mirko sad ima titanijski kuk. - Problemi s kukom počeli su prije dvije godine, kada mi je nakon brojnih pretraga postalo jasno da je kuk propao i da je operacija neizbježna. Boli, lomi, hodaš i odjednom propadneš, kao da nemaš nogu. Jednom sam pao na prisavskim hodnicima, dok sam išao po kavu. Jednostavno, u tom trenutku nisam osjetio nogu, rekao je. 

Liječnici su mu rekli da ne smije spavati na boku, ali i da mora što više hodati. - Svi jako paze na mene, posebno supruga. Naime, ne mogu sam obući čarape, niti hlače, rekao je Mirko, koji je  nedavno posjetio i kolege u redakciji emisije "Dobro jutro, Hrvatska". Video njegova dolaska objavljen je na Facebook stranici emisije "Dobro jutro, Hrvatska", uz poruku: - Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka! Kolege su ga dočekale s osmijehom, pljeskom i uzvicima oduševljenja, a Mirko je čak i zaplesao zajedno s kolegicom Ivanom Vilović. Da je Mirko omiljen kod gledatelja pokazali su i brojni komentari i poruke podrške ispod videa.  "Mirko kralju improvizacije, jedva čekamo čagicu u studiju“, "Mirko, brzo nam se vrati na TV“, "Blago onom tko rano poludi pa mu život u veselju prođe“, "A kuda si tandrljao?“, "Brz oporavak“, nizali su se komentari. 

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
Zagreb: Voditelj Mirko Fodor
1/28

Mirko Fodor jedno je od onih televizijskih lica za koje se čini da su oduvijek tu, neizostavan dio jutarnje rutine i zabavnog programa brojnih generacija. Njegov prepoznatljivi osmijeh, opušten pristup i sposobnost da unese ples, pjesmu i šalu u svaki format, od kvizova do mozaičnih emisija, osigurali su mu status legende Hrvatske radiotelevizije. Iako je diplomirao geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i čak kratko radio kao profesor u sisačkim srednjim školama, sudbina ga je sredinom osamdesetih odvela na tadašnju Veselu Televiziju, koja će kasnije postati HRT3. Upravo je on izgovorio antologijsku rečenicu: "Dobar dan, ovo je treći program!", čime je i službeno započeo s emitiranjem još jedan važan medijski kanal. Taj trenutak označio je početak jedne od najimpresivnijih voditeljskih karijera u Hrvatskoj, koja traje više od tri desetljeća.

Iako je pred kamerama uvijek profesionalan i nasmijan, Fodor ne skriva da je njegov najveći oslonac i izvor sreće obitelj. U šali kaže kako je "blažen među ženama", okružen suprugom Vesnom te kćerima Dorom, iz prvog braka, i Nerom. Svoju drugu suprugu, Vesnu Fijačko Fodor, upoznao je upravo na hodnicima HRT-a, gdje ona radi kao redateljica. Njihov odnos, koji traje više od dvadeset pet godina, često opisuje kao "fenomenalnu disfunkcionalnu obitelj", aludirajući na dinamiku koju donosi zajednički rad na televiziji. Tajnom dugog i sretnog braka smatra uzajamno poštovanje i ljubav, ali i činjenicu da je Vesna, kako kaže, i dalje "slatka, zabavna i vedra".

Ključne riječi
showbiz operacija Dobro jutro, Hrvatska Mirko Fodor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Video sadržaj
4
NESLUŽBENA HIMNA

Thompson otkrio kako je nastao njegov veliki hit: 'Supruga je plakala, sin Ante je imao širok osmijeh na licu'

Ako su točni medijski navodi da je g. Maraš to izjavio, onda je to i nepromišljeno i smiješno, jer valjda svi znaju da pjesmu izvodimo Hrvatske ruže i ja. I da je Neno Ninčević napisao tekst, a ja glazbu, aranžman i da sam bio producent pjesme. Ja sam autor glazbe, producent pjesme i aranžer te sam je radio od početka do kraja, rekao je glazbenik

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!